Ensemble meistert Wechselbad der Tempi großartig

Kurz und klasse. So kann man den Auftritt des Staatsorchesters Braunschweig bei den Kreuzgangkonzerten im Kloster Walkenried am Sonntagabend bezeichnen. Neben einem Ensemble in Hochform gab es mit Salomo Schweizer einen Solisten an der Oboe, der wohl am Anfang einer großen Karriere steht. ...