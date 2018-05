„Singapur“ und „das Xperiment“ geben Doppelkonzert in Hattorf

Am 26. Mai werden ab 19 Uhr zwei Gruppen aus dem Südharz in der Hattorfer St. Pankratiuskirche in einem Doppelkonzert zu hören sein. „Singapur“ nennen sich die vier Damen, die seit 2014 gemeinsam musizieren und sich mit ihrem modernen a cappella-Sound einen guten Ruf in der Region ersungen haben....