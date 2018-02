Spaß am Tanzen steht ganz oben

Dort, wo Tanzpädagogin und Choreografin Kerstin Baufeldt ihre tänzerische Karriere begonnen hat, lud sie jetzt zu ihrer Jubiläumsshow ein. Die blonde Frau feierte gleich zwei Jubiläen: Sie ist mit ihrem Tanzstudio, das sie in der ehemaligen katholischen Kirche in Katlenburg führt, seit 15 Jahren selbstständig. Vor 30 Jahren machte sie mit ihrer Gruppe „Surprise“ die ersten Schritte auf der Bühne, und zwar in Osterode. Die Showtanzgruppe war weit über die Region bekannt.

Heute hat Baufeldt fast 300 Schülerinnen (davon ein Viertel aus der Region Osterode) zwischen 5 und 32 Jahren, die alle auf der Bühne stehen. Der Spaß für die Eleven und die Zuschauer steht für sie immer ganz oben. Die beiden Shows am Wochenende in der Stadthalle Osterode (wir berichteten) hat sie in neun Monaten wie immer akribisch vorbereitet. Von den Kostümen bis zum Feinschliff der Darbietungen hält sie alle Fäden persönlich in der Hand.

Eine solche Show plant sie zwar überwiegend allein, für den reibungslosen Ablauf braucht sie jedoch Hilfe. „40 Personen unterstützen mich rund um die Show, sonst wäre das nicht zu stemmen“, erläutert sie das Prozedere. So mussten sich die Tänzerinnen für ihre Auftritte in der benachbarten BBS umziehen.

Baufeldt betreibt nach ihren Worten das einzige Studio in Deutschland, das nur Showtanz anbietet. Und das mit sehr großem Erfolg. Es gibt kaum einen Wettbewerb, von dem ihre Schülerinnen nicht preisgekrönt zurückkehren. Es gibt etliche Auszeichnungen und sogar einen Deutschen Meistertitel. Den gewann die Gruppe für den Auftritt Formel I. ajo

Eine Neuauflage der Show „Best of“ wird am 22. und 23. September in der Northeimer Stadthalle gezeigt.