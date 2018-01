Der Grüffelo beschützt

Osterode Das Wolfhager Figurentheater ist am Dienstag, 16. Januar, in der Stadthalle Osterode zu Gast. Auf dem Programm steht ab 16 Uhr „Der Grüffelo“ nach dem beliebtem Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Das in 54 Sprachen übersetzte Kinderbuch entwickelte sich zum Weltbestseller. Das...