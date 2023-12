Braunschweig. Zwei glänzende Pfeifen-Prospekte steigen wie Engelsflügel empor. Was das mutige Kirchenmusik-Projekt so beispiellos macht.

Der Braunschweiger Dom ist nun offensichtlich und in glänzender Weise der Musik geweiht. Dank einer mutigen und kostenintensiven Neuerung, die in den vergangenen Jahren weit über die deutsche Kirchenlandschaft hinaus beispiellos ist. Sie bedeutet einen unübersehbaren Eingriff in die innere Anmutung des 850 Jahre alten Bauwerks: Die schimmernden Prospekte einer neuen Chororgel steigen in geschwungener, an Flügel erinnernder Form an zentraler Stelle zu beiden Seiten des hohen Chores auf. Rund 800.000 Euro wurden investiert, um den ursprünglich als Grablege fürHeinrich den Löwen und seine Frau Mathilde errichteten romanischen Bau zum Vorzeige-Dom geistlicher Chormusik zu machen. Am Freitag wurde die neue Chororgel mit einem geradezu beschwingten Festgottesdienst eingeweiht.

Ihre ersten Töne klangen mystisch, ganz leise geheimnisvoll schwebend, zu Beginn des Paul-Gerhard-Liedes „Du, meine Seele, singe“, im Wechselspiel mit einer zarten solistischen Kinderstimme der Domsingschule. In den folgenden Stücken „Panis Angelicus“ von César Franck und dem mystisch-spannungsvollen „Lobgesang nach Psalm 45“ von Zolzán Gárdonyi für Chor, Kinderchor und Orgel wurde bald eine Hauptqualität des neuen Instruments deutlich: dass es sich nicht in den Vordergrund drängt. Sondern die Chöre weich umfängt, mit einem samtigen, schimmernden, auch mal leuchtenden Klang, dem allerdings die Strahlkraft und Wucht des typisch deutschen Orgelidioms abgeht - ganz bewusst.

Kantorin Elke Lindemann singt mit Domchor, Domsingschule und der Gemeinde. © FMN | Bernward Comes

An englisch-romantischen Vorbildern orientiert

„Dies ist eine Chororgel, keine Gemeindeorgel“, bekräftigt Domorganist Dulski, der sich seit seinem Dienstantritt vor fast 25 Jahren für so ein Instrument eingesetzt hatte, in seinen launigen Festworten. „Wenn wir mit Ihnen singen wollen, reicht sie nicht.“ Dafür sei weiter die große, 60 Jahre alte Schuke-Orgel im Westwerk das Domes die erste Wahl. Auch Bach- und andere barocke Werke werde man mit der Schuke- oder einer mobilen Orgel, nicht aber mit der neuen Chororgel aufführen, sagte Domkantorin Elke Lindemann auf unsere Nachfrage hin. Sie sei für romantische und neuere geistliche Musik und die große Vielfalt britischer Chorliteratur geschaffen. Werke von Charles Standford, John Rutter und Robert Prizeman prägen dann auch den Festgottesdienst.

Die neue Chororgel ist klanglich dem Vorbild der englisch-romantischen Schule des berühmten Orgelbaumeisters Henry „Father“ Willis (1821-1901) nachempfunden, namentlich der Orgel in der St. John‘s Church in Cardiff, Wales, die als Referenzobjekt diente. Der englische Sound ist milder, runder und dynamisch facettenreicher. Eine herausragende Eigenschaft der Braunschweiger Chororgel, erbaut von den Freiburger Spezialisten Hartwig und Tilmann Späth, ist die stufenlose Regelung der Lautstärke. Selbst die feinen Kinderchorstimmen der Domsingschule deckt sie am Freitagabend nicht zu, sondern stützt sie, gespielt Kantor Robin Hlinka, ganz sanft. Auch prangendere Register boxen sich nicht nach vorn, sondern behalten diese zurückhaltende Qualität bei.

Geradezu retro-futuristisch: der Spieltisch, mit dem Chor- und Schuke-Orgel gleichzeitig bedient werden können. © Lothar D. Zickermann | Lothar D. Zickermann

Klangbaden im Braunschweiger Dom

Was jetzt auch möglich ist im Dom: Klangbaden, in einem faszinierenden Surround-Sound. Vom eleganten, geradezu retro-futuristisch gestalteten Spieltisch im Hohen Chor aus können Hlinka oder Dulski wie Commander beide Instrumente bedienen. Das kulminiert zu einem umfassenden, farbenreichen, magischen, körperlich spürbaren Klangerlebnis. Und bietet spannende Möglichkeiten für dynamische Wechselspiele zwischen den Registern und Charaktern beider Orgeln.

Der Dom ist beim Einweihungs-Gottesdienst, der auch ein bisschen Leistungsschau von Orgeln, Domchören, Blechbläsern und Domsingschule ist, bis in die Seitenschiffe hinein voll besetzt. Ein wichtiges Argument für die Anschaffung und Durchsetzung der Chororgel gegen anfangs auch interne Widerstände war die Bedeutung von Musik, so Martina Krug, Vorsitzende des Orgelbauvereins: Sie erreiche Menschen, „die über die Institution Kirche sonst gar nicht mehr erreicht werden können“.

Verschmitzt: Domorganist Witold Dulski. © FMN | Bernward Comes

Domorganist Dulski beliebt zu scherzen

Auch Dompredigerin Cornelia Götz und Landesbischof Christoph Meynsbetonen in ihren Festworten die beflügelnde Macht der Töne: „Singend und musizierend lernen wir vielleicht neu zu glauben“, sagt Götz. „Musik ist eingebettet in die christliche Botschaft der Hoffnung“, erklärt Meyns. „So sei nun diese Orgel dem Dienst an Gott geweiht.“

Domkantor Dulski hat die Chuzpe, im spürbaren Überschwang der Orgel-Bescherung unter dem Jubel der Chöre und Gemeinde die hervorzuheben, „die wirklich für diese Orgel gearbeitet haben“, nämlich unter anderen Intonateur (das heißt Orgelstimmer und -trimmer) Reiner Janke. Der habe sogar noch am Mittwoch das kurzfristig ausgefallene Gebläse der Schuke-Orgel durch ein provisorisches ersetzt. Und Dulski verweist auf ein Löwen-Maskottchen, das auf dem linken Zwillingsprospekt der neuen Chororgel hockt und mit einer Mechanik wieder versenkbar ist. Und natürlich dankt er von Herzen noch einmal allen, die den Orgelbau möglich gemacht haben. Keine öffentlichen Mittel oder Kirchengelder seien dafür geflossen, betont Thomas Mächtig vom Orgelbauverein, „ausschließlich Spenden von Bürgern, Stiftungen, Unternehmen, Serviceclubs“.

Mit einem auch von der Gemeinde kraftvoll intonierten „Lobe den Herren“ und Prizemans markiger Toccata „Songs of Praise“ für Orgel und Blechbläser endet eine denkwürdige Orgelweihe, ein leuchtendes, klingendes, eigenwillig zukunftsgewisses Zeichen in dunkler Zeit.