Braunschweig. Das Staatsorchester Braunschweig spielt die Musik zum Animéfilm über einen Schiffbrüchigen. Die Hauptrolle spielen Naturgeräusche.

Für manchen wär‘s das Paradies: Eine einsame Insel mit herrlichem Strand, üppiger Vegetation, offenbar einem Süßwassersee und essbaren Früchten. Keine wilden Tiere, und dauerhaft so warm, dass man sich weder Hütte noch Bett bauen muss. Jedenfalls kümmert sich der Schiffbrüchige in Michael Dudok de Wits wunderschön gezeichnetem Animéfilm „Die rote Schildkröte“ um all sowas nicht. Zur Eröffnung des Braunschweiger Filmfests war die Produktion von 2016 nun in der gut besuchten VW-Halle zu sehen.