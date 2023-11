Braunschweig. Der Staatsorchester-Fagottist Alfred Böhm geht nach fast 40 Jahren in den Ruhestand. Für ihn war die Musik Seelennahrung.

Im jüngsten Sinfoniekonzert war sein offizieller Abschied, am Sonntag spielt er nochmal im Kammerkonzert solistisch mit: Für den Fagottisten Alfred Böhm war das Staatsorchester, so sagt er es am Ende unseres langen Gesprächs mit sichtlicher Rührung: „Heimat. Und sie wird es bleiben“, auch wenn er nach fast 40 Jahren nun seinen Ruhestand antritt. „Wir Fagotte haben ja selten die ganz auffälligen, einprägsamen Stellen, wir sind mehr im Maschinenraum des Orchesterdampfers tätig. Aber der Heizer kommt eben auf seinem Posten auch mit nach Amerika“, pointiert er schön.