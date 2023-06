Heizung: Habecks Heizungsgesetz im Überblick – Was es für Verbraucher bedeutet

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die am Heizungsstreit beteiligten Akteure der Ampel-Koalition "dringend gebeten", die Auseinandersetzungen "in den nächsten Wochen" zu beenden. Streit sei aber normal "nach Jahren des Stillstands", sagte Scholz.

In Sachen Klimaschutz muss in Deutschland mehr passieren. Dass ist angesichts der immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels unstrittig. Gelingen kann das jedoch nur, wenn entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Diese betreffen unter anderem die Millionen Gebäude in Deutschland – und vor allem die Art, wie sie beheizt werden.

Denn noch werden laut Bundesregierung nahezu 50 Prozent der Haushalte durch eine Gasheizung warmgehalten. Eine Ölheizung steht in 25 Prozent der Haushalte. Doch das soll sich ändern: Die Ampel-Koalition will Deutschland bis 2045 klimaneutral machen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin ist eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, das oft auch Heizungsgesetz genannt wird.

Innerhalb der Ampel-Koalition – vor allem zwischen FDP und Grünen – wurde in den vergangenen Wochen viel über dessen Inhalt gestritten. Und auch aus der Opposition kam laute Kritik, die zum Teil nur auf Halbwahrheiten basierte. Doch was genau entsteht in dem Gesetz, für das Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) derzeit kämpft? Und was ist im eng damit verbundenen kommunalen Wärmeplan vorgesehen? Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Heizungsgesetz: Werden Gas- und Ölheizungen bald verboten?

Zum Teil. Denn neue Heizungen, die ab 2024 eingebaut werden, sollen laut des Heizungsgesetzes zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Gas- und Ölheizungen können, sofern das Gesetz in seiner jetzigen Form in Kraft tritt, also nur noch als Hybrid-Systeme eingebaut werden. Denkbar sind Heizungen, die zum Beispiel eine Wärmepumpe oder eine Solaranlage mit einer Gas- oder Ölheizung kombinieren. Lesen Sie dazu: Heizung älter als 30 Jahre – Droht Ansturm auf Gasheizung?

Doch auch für diese Systeme ist ein Ablaufdatum vorgesehen. Denn Ende 2044 soll Schluss sein mit fossilen Brennstoffen. Hybridheizungen müssen dann entweder ohne Gas- oder Öl-Anteil betrieben werden können – oder ersetzt werden. Alternativen, die laut Heizungsgesetz denkbar sind, wären:

Wärmepumpen (ohne fossilen Anteil)

Anschluss an das Nahwärmenetz

Solarthermie

Pellet-Heizungen

Wasserstoff-Heizungen

Müssen alte Gas- und Ölheizungen jetzt ausgetauscht werden?

Nicht sofort. Laut Gesetz sollen funktionierende Öl- und Gasheizungen weiterlaufen dürfen. Können sie nicht mehr repariert werden, gilt das Einbauverbot für neue Heizungen, die zu mehr als 35 Prozent mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Allerdings greift das Verbot erst nach einer Frist von drei Jahren.

Außerdem gilt weiter die Austauschpflicht: Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, dürfen nicht mehr betrieben werden. Hier kommt also tatsächlich ein Zwang zum Austausch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zu. Beschlossen hat den jedoch nicht die Ampel-Koalition: Die Altersfrist ist bereits in der jetzigen Fassung des Gebäudeenergiegesetzes enthalten, das zuletzt 2020 von der damals amtierenden Regierung aus Union und SPD verändert wurde.

Heizungstausch: Wird der Umstieg finanziell gefördert?

Um die Wärmewende voranzutreiben, sind massive Förderprogramme im Gespräch. Wer ab dem kommenden Jahr auf eine Wärmepumpe oder eine andere Form des erneuerbaren Heizens umsteigt, soll dafür Geld vom Staat bekommen. Die Höhe und weitere Einzelheiten müssen noch abschließend entschieden werden. Doch bereits jetzt gibt es Förderungen für den Austausch von Heizungen, die älter als 30 Jahre sind. Ein Beispiel ist die Förderung für den Einbau einer Wärmepumpe:

Bezeichnung der Förderung Zuschuss in Prozent Grundförderung ("Basis-Zuschuss") 25 Heizungs-Tausch-Bonus 10 Wärmepumpen-Bonus 5 Summe aller staatlichen Zuschüsse 40

Austauschpflicht für alte Heizungen: Welche Ausnahmen gibt es?

Menschen, die zum Stichtag 1. Februar 2002 ein Eigenheim bewohnt haben, das noch immer tun und über 80 Jahre alt sind, sollen von der Pflicht zum Austausch alter Heizungen ausgenommen werden. Erst, wenn das Gebäude den Eigentümer wechselt – also vererbt oder verkauft wird – kommt die Pflicht zum Tragen. Dann gilt eine Frist von zwei Jahren, in der der Austausch durchgeführt werden muss.

Heizungspläne aktuell: Was bedeutet das Wärmeplanungsgesetz?

Das Wärmeplanungsgesetz nimmt wiederum Länder und Kommunen in die Pflicht: Sie sollen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Für Großstädte sollen diese Wärmepläne bis Ende 2026 fertig sein, kleinere Städte sollen zwei Jahre länger Zeit haben. Dazu sollen unter anderem Netzbetreiber und Industrieunternehmen Daten zu Energieträgern und Verbräuchen bereitstellen.

Die Wärmepläne der Kommunen sollen eine wichtige Orientierung für Bürgerinnen und Bürger sein, weil sie so erfahren, ob ihr Haus womöglich bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen werden kann – oder sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe oder andere umweltfreundliche Alternativen umrüsten sollten. (fmg/dpa)

