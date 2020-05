Beckers Bester spendet mehrere tausend Liter Fruchtsaft an Krankenhäuser, Seniorenheime und die Tafel. Damit setzt das Familienunternehmen aus Lütgenrode ein Zeichen für Solidarität und gegenseitiges Verständnis während der Corona-Pandemie – will sich mit dieser Geste bei den Personen bedanken, die dafür sorgen, dass Menschen auch in schwierigen Zeiten optimal versorgt werden.

„Unsere Spende ist eine kleine Anerkennung für die Arbeit der vielen Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen, für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Risikobereitschaft. Wir wollen zeigen, dass wir sehen, was sie leisten“, betont Sebastian Koeppel, Urenkel der Firmengründerin Bertha Becker und Inhaber des niedersächsischen Fruchtsaftherstellers Beckers Bester. „Wir können diese Krise nur gemeinsam bewältigen und müssen Geduld haben. Denn der Kampf gegen Covid-19 ist ein Marathon, keine Kurzstrecke.“

Auch Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter greifen bei dem Fruchtsafthersteller: So hat der Führungskreis des Unternehmens regelmäßige Corona-Meetings eingeführt, in denen die aktuellen Daten und Fakten analysiert und daraus Maßnahmen abgeleitet werden, die je nach Lage angepasst werden. Keine Fahrgemeinschaften, keine gemeinsamen Pausen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern in allen Räumen, die tägliche Messung der Körpertemperatur sowie weitere Regeln sorgen unter anderem dafür, dass es in dem Unternehmen bis heute keine Corona-Erkrankungen gab und der Betrieb ohne Unterbrechung aufrechterhalten werden konnte.

„Bisher mussten wir keine Umsatzeinbrüche verkraften, die Nachfrage in den Supermärkten ist stabil geblieben. In der Produktion gibt es so einige Hürden zu überwinden und die Beschaffung der Rohware ist manchmal nervenaufreibend, weil die Lieferketten nicht wie gewohnt funktionieren. Doch gerade jetzt zeigt sich, wie gut unser Team zusammenhält. Darauf bin ich wirklich stolz“, zeigt sich Koeppel erfreut.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort