Pompeji/Berlin. Gabriel Zuchtriegel forscht in der antiken Stadt Pompeji. Hier erklärt er, was die dortigen Entdeckungen für unser Leben bedeuten.

Die antike Stadt Pompeji am Fuß des Vesuvs gilt in der Archäologie als einmalig. Die im Jahr 79 beim Ausbruch des Vulkans verschüttete Stadt im Süden Italiens gibt Forschern einen unvergleichlichen Einblick in das Leben im römischen Kaiserreich. Immer wieder gibt es neue Funde: zuletzt eine Großküche, in der pizzaähnliches Fastfood zubereitet wurde; dazu Nachweise von Ratten in den Behausungen der untersten gesellschaftlichen Schicht, der Sklaven. Auf der anderen Seite stehen ein großer Luxus und eine verbreitete Dekadenz im Leben der Elite. Seit etwas mehr als zwei Jahren leitet der deutsche Archäologe Gabriel Zuchtriegel den Archäologischen Park Pompeji. Ein Gespräch über Naturkatastrophen, Menschenrechte und Erotik sowie Geschichte und Archäologie als Grundlagen für unsere zivilisatorischen Errungenschaften.