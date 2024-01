Berlin. Laser und Drohne statt Schaufel und Pinsel. Dem deutschen Archäologen Heiko Prümers gelingt dank moderner Technologie ein erstaunlicher Fund.

Eine Schaufel fürs Grobe, eine Spitzkelle für die feinen Bodenschichten und dazu noch ein kleiner Pinsel für die Arbeit an Knochen, Scherben oder auch Münzen und Schmuck – so stellt sich manch einer einen gut ausgerüsteten Archäologen vor, der in einem Erdloch sitzt und buddelt. Das ist nicht falsch. Aber wer sich als Wissenschaftler in die entlegene Wildnis aufmacht, um die Rätsel der Menschheit zu lösen, ist oftmals mit aufwendiger Technologie unterwegs. Der Altamerikanist Heiko Prümers vom Deutschen Archäologischen Institut (DAI) in Bonn zum Beispiel untersucht sein Forschungsgebiet im bolivianischen Amazonasgebiet mit Laserscannern aus der Luft: mit der sogenannten Light-Detecting-and-Ranging-Technologie, kurz Lidar. Ähnlich wie zuletzt Wissenschaftler in Ecuador und auch in Mexiko hat er erstaunliche Funde gemacht.