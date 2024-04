Hamburg. So wie in diesem Rezept haben Sie Spargel noch nie gegessen: Am Spieß mit Kartoffeln und Speck wird das Frühlingsgemüse hier zum Snack.

Wer hätte gedacht, dass man Spargel auch ganz anders genießen kann? Unser kreatives Rezept für Spargel am Spieß ist ein witziger Snack für zwischendurch, passt aber als auch Vorspeise in die Spargelsaison. Wir stecken die knackigen Stangen mit Kartoffelstückchen und knusprigen Speck auf einen Spieß und überziehen ihn mit einer aromatischen Estragon-Hollandaise. So lässt sich der Frühlingsbote ganz unkompliziert und ohne viel Schnickschnack aus der Hand essen. Wer keinen Estragon mag, lässt ihn einfach weg. So einfach!

Rezept: Spargel-Spieße mit Kartoffeln und Estragon-Hollandaise

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa 4 Portionen .

. Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten

ca. 45 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 720 kcal, 16 g E, 64 g F, 19 g KH

Zutatenliste für die Spargel-Kartoffel-Spieße mit Speck

24 sehr kleine neue Kartoffeln (ca. 400 g)

1 EL Rauchsalz

1 TL Kümmelsamen

1 Lorbeerblatt

1 TL zerstoßene Pimentkörner

1 TL geräuchertes Paprikapulver

160 g Frühstücksspeck

12 Stangen grüner Spargel

1 Schalotte

5 EL Weißweinessig

2 EL frischer, gehackter Estragon (oder 1 EL getrocknet)

5 EL Weißwein

2 EL Öl

250 g Butter

3 Eigelb

1 TL mittelscharfer Senf

1 EL Joghurt

Salz, Pfeffer

Holzspieße

1 Kartoffeln gründlich waschen und mehrfach mit einer Gabel einstechen. 400 ml Wasser, Rauchsalz, Kümmel, Lorbeer, Piment und Paprika aufkochen. Kartoffeln darin ca. 15 Minuten garen. Abgießen und abkühlen lassen.

2 Inzwischen Speck in breite Stücke schneiden. Spargel waschen, holzige Enden abschneiden. Dicke Stangen längs halbieren. Spargel in 3–4 cm lange Stücke schneiden. Schalotte schälen, grob würfeln und mit Essig, 1 EL Estragon und Wein aufkochen. Auf 3 EL Flüssigkeit einkochen. Sud durchsieben.

3 Den Backofengrill vorheizen. Kartoffeln, Speck und Spargel auf gewässerte Spieße stecken, mit Öl bestreichen, unter dem heißen Ofengrill unter Wenden ca. 7 Minuten braten.

4 Butter schmelzen und so lange köcheln, bis sie leicht nussig duftet und goldbraun wird und die ein feines Sieb passieren. Eigelbe, 1 EL Essigsud, Senf und Joghurt in einen hohen Becher geben. Mit dem Pürierstab pürieren, dabei Butter langsam zugießen. Soße mit übrigem Essigsud und 1 EL Estragon, Salz und Pfeffer abschmecken. Zu den Spießen reichen.

