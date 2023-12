Bilbao. Zum Auftakt in die zweite Gruppenphase des FIBA Europe Cups spielt die BG Göttingen am Mittwoch beim spanischen Erstligisten Surne Bilbao Basket.

Für die BG Göttingen geht das Europa-Abenteuer in die nächste Runde: Das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart startet am Mittwoch, 6. Dezember, mit einem Auswärtsspiel bei Surne Bilbao Basket in die zweite Gruppenphase des FIBA Europe Cup. Spielbeginn in der Bilbao Arena ist um 19 Uhr, das Spiel wird live auf dem YouTube-Kanal der FIBA gestreamt. „Bilbao ist ein sehr ambitioniertes Team, das gute Chance hat, bis ins Finale zu kommen“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Es wird interessant sein zu sehen, wie wir uns gegen so einen starken Gegner präsentieren und das fortführen, was wir am Samstag gezeigt haben.“

Bilbao ist ein sehr ambitioniertes Team, das gute Chance hat, bis ins Finale zu kommen. Kenneth Desloovere, über den ersten Gruppengegner der BG Göttingen

Die starken Spanier gelten als klarer Favorit auf den Gruppensieg. Die im Wettbewerb verbliebenen 16 Clubs sind in vier Vierer-Gruppen eingeteilt – die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein, das in Hin- und Rückspiel in der ersten März-Hälfte ausgetragen wird. Für die Veilchen ging es am Dienstagmorgen zum Flughafen Hannover und von dort über Frankfurt weiter nach Bilbao.

Besonderes Duell für BG-Guard Zach Ensminger

Ein besonderes Duell wird es auf dem Parkett zwischen BG-Guard Zach Ensminger und Bilbaos Guard Kristian Kullamäe geben. Die beiden kennen sich schon seit frühen Kindheitstagen, weil ihre Väter Chris Ensminger und Gert Kullamäe von 2002 bis 2004 in Bamberg zusammengespielt haben. In Gotha kreuzten sich die Wege von Zach und Kristian erneut. Die beiden Talente spielten in der Saison 2016/17 für Gotha zusammen in der 2. Regionalliga und verhalfen ihrem Team zur Meisterschaft.

Nun treten die Guards, deren Väter noch in gutem Kontakt stehen, gegeneinander an. Im Europapokal steht Kullamäe im Schnitt rund 18 Minuten auf dem Parkett (11,2 Punkte). Das Talent von der Drei-Punkte-Linie hat der Este von seinem Vater geerbt: 45 Prozent trifft der 24-Jährige von außen. Die Statistiken von Ensminger sind sogar noch ein klein wenig besser, er sammelt rund 18 Minuten im Schnitt 12,3 Punkte.

Deutsche Fans kennen den US-Veteran Alex Renfore

Ebenfalls bekannt sein dürfte den deutschen Basketball-Fans Bilbaos Veteran Alex Renfore. Der 37-jährige US-Guard mit bosnischem Pass kam im Februar 2013 zum ersten Mal nach Bamberg in die Basketball-Bundesliga. Weitere Stationen in Deutschland waren Alba Berlin und Bayern München. Renfroe ist Bilbaos effizientester Spieler (9,8 Punkte/3,2 Rebounds/4,2 Assists). Die meisten Punkte für die Spanier erzielt Sacha Killeya-Jones (13,4). Ebenfalls zweistellig punktet US-Guard Adam Smith (12,2). „Bilbao rotiert sehr viel. Sie haben zwölf Spieler, die zwischen zehn und 23 Minuten auf dem Parkett stehen. Jede Position ist mit zwei guten Akteuren besetzt.“

Nach dem zweiten Saisonsieg in der BBL haben die Veilchen Selbstvertrauen getankt. „Gegen Bamberg haben wir zum ersten Mal gezeigt, dass wir ein Spiel auch in der Defensive weitestgehend kontrollieren können. Wir hatten da zwar auch schwächere Momente, aber nicht drei bis vier Minuten am Stück, in denen wir dem Gegner den roten Teppich ausgerollt haben“, so Desloovere. „Aber im Europapokal ist jedes Auswärtsspiel schwer.“

BG bietet Spar-Pakete für Europapokal-Heimspiele an

Für die drei Heimspiele in der zweiten Gruppenphase des FIBA Europe Cup bietet die BG Göttingen mehrere Sparpakete an. Am Mittwoch, 13. Dezember, ist der bulgarische Vertreter Balkan Botevgrad zu Gast, im Januar kommen der FC Porto (Mittwoch, 10. Januar) sowie Bilbao (Mittwoch, 24. Januar). Wer sich ein Ticketpaket für alle drei Spiele holt, zahlt nur zwei Spiele.

Ein weiteres Paket gibt es für das Heimspiel gegen Botevgrad: Fans, die sich ein Einzelticket für die BBL-Partie gegen Rasta Vechta am Samstag, 16. Dezember, kaufen, erhalten ein Ticket für die Partie gegen die Bulgaren zum halben Preis. Tickets für alle BG-Heimspiele gibt es im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Nur der SV Rotenberg spielt - und unterliegt unglücklich

Erfolgreiche Suche: Harzer Falken finden Gegner für Weihnachtsheimspiel

Murmeltiertag für die Oberliga-Volleyballer: 1. VC Pöhlde unterliegt trotz guter Leistungen

Wie Dr. Jeckyl und Mr. Hyde: Die Volleyballerinnen des VT Südharz

HSG Oha verliert im Derby gegen die HSG Rhumetal

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.