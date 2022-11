TTC Herzberg: Kampf mit den Gegnern und äußeren Umständen

Aufgrund der oft nur kleinen Staffeln konnten einige Tischtennis-Mannschaften des TTC Grün-Weiß Herzberg die Hinrunde bereits beenden, ohne dass ein erneuter Corona-Stopp eingetreten ist. Immerhin ein Stück weit Normalität, was auf eine reguläre komplette Serie hoffen lässt.

Die erste Herrenmannschaft fuhr zum SCW Göttingen IV in der Aufstellung Christopher Jablonski, Philip Böttcher, Karsten Kühne, Gabriel Becker, Michael Hartmann und Sebastian Lagershausen.

Fast im Zehn-Minuten-Takt konnten die Unterstützer daheim in der WhatsApp-Gruppe verfolgen, wie die Göttinger Gastgeber regelrecht überfahren wurden. Am Ende stand für die Herzberger ein 9:0-Sieg auf dem Spielformular.

Nördlich von Göttingen musste die Jugendmannschaft beim Bovender SV antreten. Jamie Joel Hampel, Maxim Ruder, Luis Rusteberg und Alina Weber führten nach dem Ende des ersten Durchgangs mit 4:2, Weber und Ruder mussten sich in Runde zwei zwar geschlagen geben, am Ende stellte das Doppel Hampel/Rusteberg aber den 7:4 Sieg sicher.

Kühle Partie für die Damen

Die Landesliga-Damen wurden in ihrer Partie beim SV Broitzem nicht recht warm, was nicht etwa an einer unterkühlten Art der Gastgeberinnen lag, sondern schlicht an der niedrigen Hallentemperatur.

Nachdem die ersten sechs Spiele recht klare Drei-Satz-Angelegenheiten waren, konnten Jessica Wills, Manuela Schwark, Ronja Stein und Ersatz Sophia Helbing bei den zweiten Einzeln besser abschneiden. Zum Ehrenpunkt bei der 1:8-Niederlage reichte es jedoch nur beim Doppel Wills/Schwark.

Die zweite TTC-Mannschaft empfing in der Kreisliga die einen Platz besser platzierten Männer von SuS Tettenborn. Nachdem Michael Winter, Sebastian Lagershausen, Jörg Zupke und Jessica Wills bis zum 3:3 die Partie offen halten konnten, gingen anschließend beide Spiele im oberen Paarkreuz verloren. Zupke konnte sein Team wieder auf 4:5 heranbringen, das letzte Einzel von Wills und auch das erste Doppel wurden jeweils knapp abgegeben zum 4:7-Endstand. Die Zweite hat noch ein Spiel offen, um sich in der Tabelle zu verbessern.

Dritte spielt Remis

Auf dem vierten Platz gleich hinter der eigenen zweiten Vertretung in der Kreisliga musste sich die dritte Mannschaft mit der SG Osterhagen/Lauterberg messen. Nach schlechtem Start, beide Doppel wurden verloren, berappelten sich die Gastgeber und konnten zum 3:3 ausgleichen.

Lief es bei der ersten Einzelrunde zugunsten von Herzberg, wendete sich das Blatt und lediglich Marco Peters erzielte einen Zähler, so dass die Doppel entscheiden mussten. Hier konnten Lutz und Marco Peters sowie Jamie Joel Hampel/Michael Recht beide doch noch Siege zum 6:6-Unentschieden verbuchen.

Niederlage für die fünften Herren

Die fünften Herren haben mit einer 4:7-Niederlage beim TTC GW Hattorf IV ihre Hinserie auf dem letzten Platz der 2. Kreisklasse beendet. Da sie nur in einer Siebener-Staffel spielen, steht aber bereits fest, dass nicht abgestiegen werden kann. Björn Wiegand (1), Ralf Kellner (1), Petra Kuhn (2) und Ersatz Jürgen Bergmann hatten im Nachhinein betrachtet jedoch mehr Probleme mit dem stumpfen Hallenboden im Hattorfer DGH, der den drei erstgenannten an dem Abend Blessuren eintrug.

Punktgleich mit der sechsten Mannschaft mit 11:3 Zählern hat auch die siebte Mannschaft die Hinserie in der 4. Kreisklasse erfolgreich abgeschlossen. Michel Brakel, Manfred Becker, Jochen Matuschewski und Stefan Schröder setzten sich mit 7:1 klar gegen den gastgebenden TTC Förste V durch.

Nach einem 1:4-Rückstand beim VfB Lödingsen, was trotz der Entfernung unter der Rubrik 3. Kreisklasse läuft, bekamen die Jugendlichen Ben Schweser, Juline Marwede, Michelle Podolski und Antonia Haut genau die richtigen Tipps, denn die Truppe schaffte es noch, ein feines 5:5 herauszuspielen.