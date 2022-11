TTC Herzberg fordert TTC Hattorf

Nach dem Ende der Herbstferien sind die Herzberger Tischtennis-Cracks wieder im Dauereinsatz, um den engen Terminplan des TTVN bis Ende des Monats zu erfüllen.

Für die zweite Mannschaft standen gleich zwei Spiele im Kalender, wobei es zunächst Heimrecht gegen den TTC Pe-La-Ka II gab. Hier bewährte sich der Kniff, mit fünf statt vier Spielern anzutreten, denn die Hausherren gingen gleich mit 2:0 in Führung und bauten diese kontinuierlich bis zum 7:2 Sieg aus.

Zum Einsatz kamen Michael Winter, Sebastian Lagershausen (2), Jamie Joel Hampel (2), Florian Huppert (nur Doppel), und Stefan Sommer (1). Tags darauf stieß Jessica Wills an Position vier gegen den TTC Hattorf II dazu. Gegen den derzeitigen Träger der roten Laterne in der Kreisliga setzten sich die Herzberger sicher mit 7:1 durch.

Dritte verliert gegen Spitzenreiter

Ebenfalls mit Hattorf bekam es die 3. Mannschaft in der Nicolaihalle zu tun. Hier waren die Gäste allerdings favorisiert, da derzeitiger Erster in der Kreisliga. Obwohl die Dritte momentan auf einer Erfolgswelle reitet (u.a. in 8 Tagen die besser platzierten Lonauer geschlagen, Förste II besiegt und ein 6:6 gegen Gittelde erzielt),waren die Erwartungen an die Partie etwas heruntergeschraubt.

Allerdings zu Unrecht, denn es entwickelte sich vor den Augen der anwesenden Trainierenden ein spannendes Spiel, in dessen Verlauf die Hattorfer oftmals nicht nur das Quentchen Glück, sondern vielmehr ein Quantum davon hatten. Nach einem 2:2 setzten sich die Gäste zum 2:6 ab, wobei alle 5-Satz-Spiele, so die beiden von Lutz Peters und eines von Stefan Sommer, nach hartem Kampf verloren gingen.

Das gewonnene Einzel von Stefan Sommer konnte jedoch die Niederlage zum 3:7 nicht abwenden. Die Sätze (18:22) und gespielten Ballwechsel (368:390) belegen jedoch, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war. Die beiden noch ausstehenden Ansetzungen sollten für die super eingespielte Truppe lösbar sein und eine Verbesserung in der Tabelle möglich machen.

„Hattorfer Woche“

Im Rahmen der „Hattorfer Woche“ empfing auch die 4. Mannschaft ein Team im Nachbarschaftsduell, hier die 3. Mannschaft. Obwohl Florian Huppert, Marco Peters, Frank Nolte und Uwe Bischoff das Spiel lange Zeit gut im Griff hatten, mussten die Schlussdoppel beim 5:5 ausgetragen werden. Trotz großen Einsatzes beider Duos (Huppert/Nolte, Peters/Bischoff) gelang es den Gästen, beide Doppel zur 5:7 Niederlage zu entscheiden.

Zwar nicht leicht aber deutlich klarer verlief das Spiel der 7. Mannschaft gegen Hörden III. Nach ihrem 7:4-Sieg sind Manfred Becker, Joachim Matuschewski, Jürgen Bergmann und Stefan Schröder ihrer 6. Mannschaft dicht auf den Fersen im Rennen um den Herbstmeistertitel.

Die Jugend arbeitet sich langsam in der Bezirksklasse voran, musste im dritten Spiel in Börßum antreten. Hier gelang Jamie Joel Hampel, Maxim Ruder, Maximilian Harenberg und Alina Weber fast schon nach Art des „Blitz-Schachs“ in nur 65 Minuten ein lupenreiner 7:0 Sieg.

Auch die Jugend ist im Einsatz

Die 3. Jugend mit Niels Vogt, Juline Marwede, Michelle Podolski und Antonia Haut zeigte im Vergleich mit dem TSV Langenholtensen III keinen Respekt und konnte beim Tabellenführer immerhin eine nur knappe 4:6 Niederlage einfahren.

Am kommenden Samstag startet die Landesliga-Damen-Mannschaft des TTC endlich in die Saison. Um 15 Uhr beginnt die Partie gegen RSV Braunschweig, am Sonntag sind die Damen ab 11 Uhr gegen Münstedt in der Nicolaihalle gefordert.

An den beiden folgenden Wochenenden müssen die Grün-Weißen jeweils auswärts antreten. Zuschauer sind willkommen.