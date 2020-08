Die Paarungen der ersten Runde im Kreispokal stehen fest

Rot-Weiß Hörden (in rot) und der TSV Eintracht Wulften sind in der Qualifikationsrunde des Krombacher-Kreispokals gefordert.

Nicht nur die Planungen für den Ligabetrieb im NFV-Kreis Göttingen-Osterode laufen auf Hochtouren, auch der Krombacher-Kreispokal steht in den Startlöchern. Sowohl für den Wettbewerb der Mannschaften der Kreisliga und 1. Kreisklassen sowie für den Pokal der Teams aus den 2. und 3. Kreisklassen wurden nun die Paarungen für die erste Runde bekannt gegeben.

Im Wettbewerb der Kreisliga/1. Kreisklasse wird wie in den vergangenen Jahren zunächst eine Qualifikationsrunde ausgetragen, in der nur die Teams der 1. Kreisklasse antreten. Angesetzt ist diese Runde für den 13. September. Die Kreisligisten sind direkt für die erste Hauptrunde gesetzt, zudem haben sieben Mannschaften aus der 1. Kreisklasse ein Freilos erhalten.

Die Auslosung hat für die Qualifikation ein Altkreis-Duell ergeben, der SV Rot-Weiß Hörden empfängt den VfB Südharz. Ansonsten messen die heimischen Teams ihre Kräfte mit der Konkurrenz aus den anderen Kreisklassen-Staffeln.

Kein Titelverteidiger

Einen Titelverteidiger gibt es in diesem Jahr nicht, da der Kreispokal in der vergangenen Saison coronabedingt vorzeitig abgebrochen werden musste. Als Vertreter des NFV-Kreises nehmen der RSV Geismar-Göttingen 05 sowie der SV Viktoria Bad Grund am Bezirkspokal teil, sie wurden unter den im Wettbewerb verbliebenen Teams ausgelost. Der Nikolausberger SC ist damit, wenn man so möchte, weiterhin amtierender Kreispokalsieger. Der NSC hatte sich den Pott im Sommer 2019 gegen den FC Eisdorf geholt.

Auch im Wettbewerb der 2./3. Kreisklassen gibt es keinen Titelverteidiger. Hier ist die erste Runde ebenfalls für den 13. September angesetzt. Die Endspiele um den Kreispokal sind für den 27. Juni 2021 nach Abschluss der normalen Punktspielrunde geplant. Ein Endspielort steht allerdings noch nicht fest und wird vom NFV-Kreis erst noch benannt.

Kreispokal-Auslosung

Kreisliga/1. Kreisklasse

Qualifikationsrunde (Sonntag, 13. September, 15 Uhr): SV Rot-Weiß Hörden - VfB Südharz, TSV Holtensen - SV Rotenberg II, SV Förste - FC Gleichen II, TSV Eintracht Wulften - Nikolausberger SC, FC SeeBern - 1. SC Göttingen 05 II, TSV Ebergötzen - SVG Göttingen II, SG Pferdeberg - NK Croatia Göttingen, VfB Sattenhausen - SCW Göttingen II, SC Eichsfeld - SC Hainberg II, SG Lenglern/Harste - SG NiedernjesaFreilose: SV Viktoria Bad Grund, 1. FC Freiheit, FC Merkur Hattorf, SV Lerbach, DSC Dransfeld, FC Niemetal, Bonaforther SV

2./3. Kreisklasse

1. Runde (Sonntag, 13. September): VfB Südharz II - VfR Dostluk Osterode II, SV Rotenberg III - SG Herberhausen/Roringen, VfL Badenhausen II - FC Vatan Herzberg, SG Steina/Neuhof II - SG Zorge/Braunlage, SG Hahle II/Höherberg II - VfL 08 Herzberg, FC Merkur Hattorf II - SC HarzTor II, VfL 08 Herzberg II - DJK Krebeck, FC Eisdorf II - TuSpo Petershütte III, SG Sösetal - VfL Badenhausen, SG Elliehausen/Esebeck II - FC Lindenberg Adelebsen, Bonaforther SV II - SG Bühren/Scheden, TSV Groß Schneen II - SCW Göttingen III, SG Bühren/Niemetal/Scheden II - SG Settmarshausen/Mengersh./Gr. Ellershausen/Hetj. II, SG Sieboldshausen/Dramfeld II - SVG Göttingen III, FC Gleichen III - TSV Nesselröden II, Bovender SV III - SC Hainberg III, GW Hagenberg II - Sparta Göttingen II, SG Lenglern/Harste II - TSV Dramfeld, 1. FC Gimte - RSV Geismar-Göttingen 05 II, SG Bergdörfer II - FC SeeBern II, TSV Jahn Hemeln II - SG Niedernjesa II, FC Grone II - SV Puma Göttingen, SG Ballenhausen/Groß Schneen III - NK Croatia Göttingen II, TSV Waake-Bösinghausen - 1. SC Göttingen 05 III, RSV Göttingen 05 III - SV Puma Göttingen II, SC Rosdorf II - SV Inter Roj Göttingen, ESV Rot-Weiß Göttingen - TSV Jahn Hemeln, TSV Jühnde - SG Elliehausen/Esebeck, TuSpo Weser Gimte II - SG Werratal II, SG Landolfshausen/Seulingen III/Krebeck II - TSV Klein Lengden, SV Bilshausen II - VfL Olympia Duderstadt, VfL Olympia Duderstadt II - SC Eichsfeld II