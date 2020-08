Damen des TC Wulften feiern knappen Sieg

In der zweiten Runde des TNB-Vereinspokals kam es im Wettbewerb Damen LK 15 bis 23 zum Tennis-Lokalderby zwischen dem TC Wulften und dem TC Pöhlde. Die Wulftener Gastgeberinnen setzten sich dabei knapp mit 2:1 durch. In der ersten Runde hatten beide Teams ein Freilos gehabt.

In einem hochklassigen Einzel besiegte Mara Hesse die Pöhlderin Janice Rohrmann mit 6:3 und 6:2. Im zweiten Einzel unterlag Laura Koschmieder hingegen Sophie Hoffmann mit 0:6 und 5:7. Zeitgleich wurde bereits das Doppel ausgetragen, hier traten Natalie Gauder-Rusteberg und Aline Gauder für die Wulftenerinnen an, schlugen Sophie Schirmer und Sophie Barke mit 6:3 und 6:1 und machten so den Heimsieg perfekt.

Die TCW-Damen spielen nun in der nächsten Runde beim TC GRE Hildesheim. Doch auch die Pöhlderinnen sind weiter im Pokal aktiv, sie treten in der Nebenrunde beim Gandersheimer TC an. In der Bezirksklasse, in der Wulften und Pöhlde zu Hause sind, kommt es Ende August erneut zum Derby.