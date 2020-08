Jonas Just bei der Sparkassen-Gala in Regensburg.

Jonas Just landet bei Gala in Regensburg auf Rang zwei

Vor kurzem startete Jonas Just von der LG Osterode bei der Sparkassen-Gala 2020 in Regensburg über die 5.000 m-Distanz und konnte hier mit der Erfüllung der U20-DM Norm sowie einer neuen persönlichen Bestleistungen überzeugen.

Der Wettkampftag war zwar aufgrund von teilweise heftigen Gewitterschauern zweimal unterbrochen, so dass sich der Start nach hinten verschob, zum Start des Laufes herrschten dann aber doch nahezu hervorragende Laufbedingungen. Just ging in einem gemischten Rennen aus Männern und Frauen aller Altersklassen an den Start, was eine Bandbreite der Bestzeiten von 15 Minuten bis 19 Minuten bedeutet. Die prominenteste Starterin in dem Feld war Alina Reh vom SSV Ulm 1846, die sich direkt nach dem Start auch an die Spitze des Feldes setzte und zunächst die Tempoarbeit übernahm. Direkt dahinter ordnete sich Just ein, so dass er im Windschatten konstante Runden von 73 bis 74 Sekunden laufen konnte und so die 1.000 m nach 3:04 Minuten beziehungsweise die 2.000 m nach 6:07 Minuten absolviere.

Bei 2.500 m begannen aufgrund des großen Leistungsunterschiedes innerhalb des Feldes dann auch schon die ersten Überrundungen, was immer wieder ein Ausweichen auf die Bahn zwei oder drei bedeutete und so auch Zeit kostete. Da das Tempo dadurch insgesamt etwas langsamer wurde, übernahm Just nach circa 2.800 m die Führungsarbeit und zog das Führungsfeld, das noch aus fünf Athleten bestand, hinter sich her. Der Kilometerabschnitt lag bei 3:06 Minuten, die Durchgangszeit bei 3.000 m 9:13 Minuten.

Führungsduo setzt sich ab

Der Osteroder forcierte dann das Tempo wieder leicht, musste aber immer wieder andere Athleten überrunden, was die eine oder andere Sekunde kostete. Bei rund 3.300 m hatte sich ein Duo aus Just und Tom Förster von der LG Vogtland, wie der LGO-Läufer ein U20-Athlet, gebildet. Dieser Übernahm nach 3.700 m die Führungsarbeit, so gingen beide Athleten mit einem Kilometerabschnitt von 3:03 Minuten und einer Durchgangszeit von 12:16 Minuten gemeinsam auf den letzten Kilometer.

Knapp 900 m vor Schluss forcierte Förster das Tempo nochmals, so dass Just nicht mehr folgen konnte. Dennoch lief er sein Rennen mit einer starken kämpferischen Leistung konstant weiter und absolviere auch den letzten Kilometer in 3:03 Minuten. Damit stand eine sehr gute Zeit von 15:19,13 Minuten zu Buche, mit dieser Leistung belegte der Osteroder im Gesamteinlauf hinter einem sehr starken Förster, der das Rennen souverän gewann, den zweiten Platz. „Mein Ziel war die U20-DM Norm. Diese habe ich in persönlicher Bestzeit erreicht, so dass ich zufrieden bin. Die letzte Frische hat nach den letzten Wettkämpfen aber etwas gefehlt. Jetzt geht es noch einmal in einen sechswöchigen Trainingsblock als Vorbereitung auf die U20-DM und dann hoffe ich in Bestform zu sein“, erklärte Just.

Bereits vier Tage vorher lief auch Jannik Just (Altersklasse M10) nochmals 800 m beim Meller Läufermeeting 2020 in der Altersklasse U14. An diesem Tag konnte er zwar nicht ganz an die Vorleistung aus Leipzig anknüpfen, aber wieder mit einer sehr starken Zeit von 2:29,83 Minuten überzeugen und in der höheren Altersklasse den guten dritten Platz belegen.