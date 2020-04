Der Flugbetrieb in der Hattorfer Aue ruht

Wer in den vergangenen Wochen einen aufmerksamen Blick nach oben geworfen hat, der hat bemerkt, dass im Himmel über dem Altkreis etwas fehlt. Obwohl die sonnigen Tage eigentlich beste thermische Bedingungen bieten würden, waren keine Segelflieger auszumachen. Nur die großen Greifvögel nutzten die Aufwinde und ließen sich anmutsvoll in die Höhe tragen. Das Fehlen der Flugzeuge hat einen einfachen Grund – auch auf dem Flugplatz in Hattorf, dem einzigen Flugplatz im Altkreis Osterode, herrscht Stillstand. Die Corona-Pandemie zwingt die Luftsportler, am Boden zu bleiben.

„Wir dürfen unser Hobby derzeit nicht ausüben“, erklärt Christian Brune, der Vorsitzende des LSV Aue Hattorf und erläutert, warum: „Wir sind ein eingetragener Luftsportverein, der Flugplatz gilt daher auch als Sportanlage. Für uns gelten die aktuellen Regeln daher genauso wie für einen Fußballplatz, der nicht zum Sportbetrieb genutzt werden darf.“

Kleinere Erhaltungsarbeiten

Komplette Ruhe ist auf dem Flugplatz in der Hattorfer Aue dann allerdings doch nicht eingekehrt. Immer wieder sind Mitglieder des LSV, natürlich unter Wahrung aller angeordneten Vorsichtsmaßnahmen und des gegebenen Sicherheitsabstands, mit Ausbesserungen beschäftigt. „Kleine Erhaltungsarbeiten am Boden können wir ausführen. Wir tun damit alles, um gut auf die Saison vorbereitet zu sein“, sagt Brune.

Wann jedoch die ersten Segelflugzeuge in Hattorf wieder in die Höhe geschleppt werden, ist noch völlig offen. „Momentan gilt die Frist bis zum 5. Mai. Was danach kommt, ist noch nicht absehbar“, fasst Brune die unsichere Faktenlage zusammen. Dass man beim Segelfliegen meist alleine im Flugzeug sitze, helfe nur bedingt, wenn es um eine schnelle Rückkehr zur Normalität gehe, erklärt er.

Begleitung durch Fluglehrer

„Zunächst ist Segelfliegen schon ein Individualsport. Aber nach der Winterpause werden die Piloten bei uns im Verein immer von einem Fluglehrer begleitet und überprüft, der Start erfolgt dann in einem Doppelsitzer. Das ist eine Vereinsregel“, erläutert Brune. Dabei gehe es vor allem um die Sicherheit, wenn die Piloten nach der Pause wieder in die Luft zurückkehren. „Die Winterpause dauert durch die Corona-Maßnahmen ohnehin schon zwei Monate länger als gewohnt, deshalb werden wir darauf nicht verzichten“, macht der LSV-Vorsitzende klar.

Zudem würden sich auch am Boden die Abstandsregeln bei einem normalen Betrieb nur schwer einhalten lassen, erklärt Brune, zum Beispiel, wenn die Flugzeuge auf den Start vorbereitet werden oder nach der Landung wieder in den Hangar geschoben werden. „Es gibt immer wieder Situationen, wo ein gegenseitiges Helfen unabdingbar ist. Da ergeben sich viele Berührungspunkte“, unterstreicht Brune.

Viel Freude bereite ihm und auch den anderen Vereinsmitgliedern die momentane Situation nicht, erzählt der Vorsitzende: „Die Gemeinschaft fehlt natürlich allen. Und auch, den Flugtag am Abend beim Grillen gemeinsam ausklingen zu lassen.“

Hoffen auf Flugplatzfest

Noch nicht die Hoffnung aufgegeben hat man beim Luftsportverein, einen der Jahreshöhepunkte so wie gewohnt durchführen zu können – das traditionelle Flugplatzfest im Spätsommer. Termin in diesem Jahr wären der 5. und 6. September, also an dem Wochenende nach Ablauf des derzeitigen Verbots von Großveranstaltungen.

„Wir haben die entsprechenden Anträge gestellt“, berichtet Brune. Ob und in welchem Maße in etwas mehr als vier Monaten dann Auflagen einzuhalten seien, könne derzeit aber noch nicht abgeschätzt werden. In den vergangenen Jahren waren stets Tausende Besucher auf das Segelfluggelände gepilgert, um die verschiedenen Vorführungen der Piloten zu verfolgen oder einfach nur, um ein Getränk und eine Bratwurst zu genießen.

Weitere Informationen zum LSV Aue Hattorf gibt es im Internet unter www.lsv-osterode.de.