Adler aus Hörden stellen zwei Bezirksmeister

Als Auftakt in das Jubiläumsjahr richtete der RSV „Adler“ Hörden die Bezirksmeisterschaften des Bezirks Braunschweig im Kunst- und Einradsport aus. Austragungsort war die Lindenberghalle in Osterode am Harz. 76 Starts in 22 verschiedenen Disziplinen konnten bei guten Bedingungen auf 2 Fahrflächen verzeichnet werden.

Die Hördener stellten für die Titelkämpfe selbst neun Sportlerinnen und einen Sportler, welche in sieben verschiedenen Disziplinen an den Start gingen. Gleich fünf Adler-Athleten sowie ein Team konnten ihre persönlichen Bestleistungen verbessern, so dass am Ende fünf Podestplätze mit zwei Bezirksmeistern, einem Vizebezirksmeister sowie zwei dritte Podestplätze und weitere gute Platzierungen erzielt werden konnten.

Erfolgreicher Auftakt

Einen erfolgreichen Tagesauftakt hatte der Verein mit Marike Riemann in der Disziplin, dem 1er Kunstradsport Schülerinnen U9. Sie ging zum ersten Mal bei einer Bezirksmeisterschaft an den Start und konnte am Ende den dritten Platz erzielen und sich über eine Bronzemedaille freuen.

Einen Bezirksmeistertitel bescherte dem Verein Kimberley Johnson und Lena Gödeke im 2er Kunstradsport Schülerinnen. Mit einer starken Vorstellung konnten sie um einen Platz vorfahren und ihre persönliche Bestleistung gleich um 5,03 Punkte verbessern.

Neue Bestleistung

Im 1er Kunstradsport Schülerinnen U11 vertat Juliya Wenzel die Vereinsfarben. Mit einer guten Darbietung konnte sie ihre persönliche Bestleistung gleich um 0,09 Punkten verbessern und am Ende den vierten Platz belegen.

Laura Graun und Johanna Sophie Heyer gingen beide erstmals in einer höheren Altersklasse an den Start. Beide starteten in der Disziplin 1er Kunstradsport Schülerinnen U13. Mit insgesamt elf Starts war diese Disziplin das zweit stärkste Starterfeld an diesem Tag.

Den Anfang machte Laura Graun. Aufgrund ihrer guten Haltung bekam Laura an diesem Tag nur wenige Abzüge von der Jury. Mit einen Sturz in ihrer Kür und einen zusätzlichen 2-Punkteverlust sowie den 100 Prozent - Abzug der Übung verfehlte sie leider eine bessere Bewertung und Platzierung. Am Ende belegte sie in der Tageswertung den zehnten Platz.

Nach längerer Pause wieder am Start

Johanna Sophie Heyer ging erstmals seit einer längeren Wettkampfpause wieder auf einer Meisterschaft an den Start. Am Ende belegte sie in dieser Disziplin den elften Platz.

Spannend ging es in der Altersklasse 1er Kunstradsport Schülerinnen U15 zu, in der gleich vier Adler- Sportlerinnen mit Larissa Tervooren, Eva Maria Beuershausen, Lena Gödeke und Kimberley Johnson vertreten waren. Mit insgesamt 13 Starts stellte diese Disziplin das stärkste Starterfeld des Tages.

Wie bereits der Starterliste im Vorfeld zu entnehmen, ging es in dieser Disziplin in der Aufstellung der eingereichten Punktzahl sehr eng zu, so dass es hier auf die Tagesform ankam. Dies sollte sich am Ende auch im Ergebnis widerspiegeln.

Fehlerfreie Kür

Freuen konnte sich am Ende Lena Gödeke. Sie zeigte eine fehlerfreie Kür und konnte die Jury von ihrer Leistung mit nur einem Abzug von 2,625 Punkten überzeugen und eine neue persönliche Bestleistung aufstellen. In der Tageswertung konnte sie den dritten Platz belegen. Aufgrund ihrer guten Haltung bekam Kimberley Johnson an diesem Tag auch nur wenig Abzüge von der Jury, musste jedoch kurz vor Ende ihrer Kür aufgrund einer Verletzung eine Übung abbrechen und einen 100 Prozent- Abzug der Übung hinnehmen. Am Ende belegte sie den fünften Platz.

Aufgrund ihrer sehr guten Körperhaltung erhielt Eva Maria Beuershausen nur wenige Abzüge von der Jury. Zusätzliche Abzüge bekam sie jedoch aufgrund nicht ganz vollgefahrener Übungen. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung belegte sie in der Tageswertung am Ende Platz sieben.

Persönlicher Rekord

Mit einem neuen Programm ging Larissa Tervooren an den Start. Mit nur einem Abzug von insgesamt 2,765 verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung gleich um 8,585 Punkte und konnte erstmals ein Ergebnis über 30 Punkte erzielen. In der Tageswertung belegte sie Platz zehn.

Mit Sonja Henze konnte der RSV „Adler“ auch einen Start im 1er Kunstradsport der Frauen stellen. Auch in dieser Disziplin sollte es nach der eingereichten Punktzahl sehr eng zugehen. Zwar zeigte sie eine gute, aber nicht ganz fehlerfreie Kür, aber auch ihre Konkurrenz war an diesem Tag nicht ganz fehlerfrei unterwegs, so dass sich Sonja Henze am Ende überraschend über den Bezirksmeistertitel freuen konnte.

Anspruchsvolle Übungen

Mit einem anspruchsvollen und mit schwierigen Übungen bestickten Programm ging Simon Liebl in diesem Jahr erstmals im 1er Kunstradsport Herren an den Start.

Mit einer fehlerfreien Vorstellung konnte er seine persönlichen Bestleistung gleich um 4,605 Punkten verbessern,sich um einen Platz vorfahren und in der Tageswertung über den zweiten Platz und der Silbermedaille freuen.

Für Landesmeisterschaft qualifiziert

Mit den gezeigten Leistungen konnten sich für die Landesmeisterschaft der Jugend und Elite am 7. März in Rhüden Sonja Henze und Simon Liebl sowie für die Landesmeisterschaft der Schüler am 16. Mai in Hannover Kimberley Johnson, Lena Gödeke sowie das 2er Team Johnson/Gödeke qualifizieren.

Am Ende zeigten sich die RSV-Trainer mit den gezeigten Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden. Auch die vom Verein erfolgte Organisation und Bewirtung erfolgte zur Zufriedenheit aller Anwesenden.