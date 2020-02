Frederik Mantel aus Bad Grund wird zweifacher Landesmeister

Damme. Der Harzer gewinnt bei den Crosslauf-Titelkämpfen in Damme in der Altersklasse U18 den Einzeltitel und mit der Mannschaft des Braunschweiger LC.

Zweifelsohne standen die diesjährigen niedersächsischen Landesmeisterschaften im Crosslauf im Zeichen des Sturmtiefs Sabine. Bei stürmischen Bedingungen gingen dennoch mehr als 500 Teilnehmer aus knapp 100 Vereinen auf die Strecke und kämpften in Damme um die Titel und Medaillen. Der Braunschweiger Laufclub war mit insgesamt sechs Meisterschaften der erfolgreichste Titelsammler unter allen teilnehmenden Vereinen. Wie schon bei den Hallenlandesmeisterschaften trug der Bad Grunder Frederik Mantel mit zwei Meisterwimpeln wesentlich zum Erfolg mit bei. Die Veranstaltung konnte trotz der widrigen Bedingungen gut über die Bühne gebracht werden. Lediglich die Männer Langstrecke musste am Ende abgesagt werden.

Den wohl spannendsten Titelkampf des Tages gab es dabei in der männlichen Jugend der Altersklasse U18. Frederik Mantel trat erneut gegen den Osnabrücker Jonas Kugelmeyer an, gegen den er wenige Wochen zuvor bei den Hallenlandesmeisterschaften knapp verloren hatte. Der Bad Grunder suchte die Flucht nach vorn und konnte sich zunächst auch absetzen. Den ersten Angriff seines ärgsten Verfolgers nach der kleinen Runde konnte er sicher abwehren.

Sieg in greifbarer Nähe

Der Sieg schien Mantel bereits in greifbarer Nähe, doch der Osnabrücker konnte sich durch einen beherzten Endspurt nochmal ran kämpfen, sodass beide nahezu zeitgleich durchs Ziel liefen. Da beide in der gleichen Sekunde einliefen, werteten die Kampfrichter beide als Sieger. Den Drittplatzierten hatten beide um satte 27 Sekunden distanziert.

Mantel durfte mit seinen Teamkollegen zugleich mit deutlichen 30 Punkten Vorsprung auch den Landestitel in der Mannschaftswertung feiern. Nun wird er am 7. März mit seinen Vereinskollegen zu den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf nach Sindelfingen anreisen, wo er wie bereits im Vorjahr nach einer DM-Medaille in der Teamwertung greifen könnte.

„Nach seiner langen Verletzungspause im November und Dezember hat sich Frederik beeindruckend schnell wieder an die Landesspitze herangekämpft“, zeigt sich sein in Wildemann wohnender Trainer Kolja Kloke sehr zufrieden, der ihm zutraut, dass er sich zu den deutschen Meisterschaften hin auch nochmal steigern kann und sein Team zu einer DM-Medaille anführen könnte.