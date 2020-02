C-Jugend des JFV Rhume-Oder gewinnt das eigene Futsal-Turnier

Nach einem starken Halbfinalturnier steht die D-Jugend des JFV Rhume-Oder in der Endrunde der Hallenkreismeisterschaften.

Von Beginn des Turniers an waren die JFVler hellwach und konnten sich gegen den SC Eichsfeld mit 2:0 behaupten. Im folgenden Spiel gegen den FC Grone nutzte man die sich bietenden Chancen nicht, so dass die Partie torlos blieb. Es folgte mit dem 0:2 gegen Tuspo Petershütte ein Rückschlag, die Grün-Schwarzen mussten nun die letzten beiden Partien gewinnen, um noch eine Chance auf die Endrunde zu haben.

Nach einem souveränen 3:0 gegen den JFV Eichsfeld kam auf die letzte Begegnung gegen den 1. SC Göttingen 05 an. Kurz vor dem Spielende erzielten Rhume-Oder tatsächlich den Siegtreffer zum 1:0. Das sorgte für Riesenjubel nach dem Abpfiff, denn zusammen mit den Göttingern steht man nun überraschend in der Endrunde, die am 15. März in Göttingen ausgetragen wird.

5. VGH-Futsal-Cup in Bilshausen

Nach den Turnieren der Stammvereine in den vergangenen Wochen hatte die C-Jugend des JFV Rhume-Oder beim 5. VGH-Futsal-Cup zu zwei Turnieren in die Carl-Strüber-Sporthalle in Bilshausen eingeladen. Im ersten Turnier waren mit dem VfL Herzberg, der JSG Söse/Harz I und II, dem JSG HarzTor/Neuhof, der JSG Radolfshausen/Eichsfeld und den Gastgebern Teams aus der 1. und 2. Kreisklasse am Start. Es zeigte sich an den Ergebnissen, dass zwar kein Team abfiel, doch am Ende konnte sich die JSG Radolfshausen/Eichsfeld mit fünf Siegen aus fünf Spielen souverän den ersten Platz vor der JSG Söse/Harz II und den Gastgebern sichern.

Im Anschluss folgte das Bezirksturnier, wo über den gesamten Nachmittag ein hochklassiges Niveau herrschte. So war es nicht verwunderlich, dass bis zu den letzten beiden Spielen vier Teams die Möglichkeit hatten, das Turnier für sich zu entscheiden.

Am Ende steigerte sich die Mannschaft Schwarz des JFV Rhume-Oder immer mehr und konnte durch ein 3:0 gegen Tuspo Petershütte den ersten Platz sichern. Es folgte der 1. SC Göttingen 05, der TSV Havelse U14 und Petershütte. Der HSC Hannover II, das JFV-Team Grün und der SC Hainberg auf den folgenden Plätzen sorgten für ein ausgeglichenes Turnier.

Die beiden Futsal-Turniere verliefen äußerst fair, so dass die Schiedsrichter Filip Pruszkowski, Jannes Rudolph, Jannis Wendt, Leon Heine und Klaus Breitenbach keine einzige große Strafe aussprechen mussten.