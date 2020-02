Osterode. Landesligist TuSpo Petershütte gewinnt mit 7:1 gegen Sülbeck/Immensen, auch in den weiteren Testpartien fallen jede Menge Treffer.

Die Fußballer sind in den Vorbereitungsspielen in Torlaune

Jede Menge Tore fielen in den Vorbereitungsspielen der heimischen Fußballteams am vergangenen Wochenende. Während der Landesligist TuSpo Petershütte sich bereits in guter Verfassung präsentierte, mussten die Bezirksligisten VfR Dostluk Osterode und SV Rotenberg Niederlagen hinnehmen.

Die Petershütter ließen gegen den Dritten der Bezirksliga Staffel 4, den FC Sülbeck/Immensen, nichts anbrennen und siegten mit 7:1 (3:0). Schon zur Pause war nach Treffern von Daniel Schmidt (19. und 35.) sowie Lukas Presch (21.) eigentlich alles klar. Nach dem Seitenwechsel drückten die Schützlinge von Trainer Wolfgang Pilz weiter aufs Tempo. Tilo Kopp (61.), Tobias Jung (67.), Rouven Fricke (70.) und Schmidt (81.) waren für die Seestädter erfolgreich, Kevin Grobecker gelang das Tor für Sülbeck (62.).

Niederlage für Rotenberg

Der SV Rotenberg unterlag dagegen im Derby gegen den Kreisliga-Spitzenreiter Germania Breitenberg mit 2:3 (1:2). Angelo Deppe (1.) hatte die Germanen früh in Front gebracht, Pascal Bigalke glich für den SVR aus (20.). Rene Jung traf aber vor der Pause zum 1:2 (27.). Nach dem Seitenwechsel gelang Marius Wolfram der abermalige Ausgleich (71.), Jonas Brämer hatte allerdings prompt eine Antwort zum 2:3-Endstand parat (79.).

Der VfR Dostluk Osterode musste sich zum Abschluss des Trainingslagers in Bremen der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, Spitzenreiter der Kreisliga Diepholz, mit 1:4 (0:0) beugen. Besonders nach der Pause machte sich bei den Sösestädtern der Kräfteverschleiß bemerkbar, zudem fehlten einige Defensivkräfte. Enes Yeter gelang kurz vor Schluss der Ehrentreffer für die Harzer.

Kreisligisten zeigen sich treffsicher

Gleich acht Mal ließ es die Reserve des TuSpo Petershütte im gegnerischen Kasten klingeln, gegen den TuS Clausthal-Zellerfeld gewann der Kreisligist mit 8:3 (3:3). Davin Julien Malina war mit vier Toren erfolgreichster Schütze bei den Seestädtern (3., 21., 22., 81.). Kolja Fütterer (62., 70., 80.) sowie Miguel Hartmann (75.) trafen außerdem für TuSpo. Für die Oberharzer waren Noah Kilama (15.), Dominik Selig (36.) und Timo Blunck (40.) erfolgreich.

Das halbe Dutzend an Treffern machte der SC HarzTor beim 6:0 (1:0) gegen den FC Vatan Herzberg voll. Max Sommerfeld hatte zur Pausenführung getroffen (14.), dann folgte die Show des Stefan Gebauer. Vier Tore in Folge erzielte der SCH-Akteur (51., 72., 80., 87.), ehe Bastian Vogt den Schlusspunkt setzte.

Ein Offensivspektakel bekamen die Zuschauer auch beim 4:5 (2:2) des SV Lerbach (1. Kreisklasse) beim FC Zellerfeld zu sehen. Gespielt wurde dabei unter Flutlicht auf dem Hartplatz im Oberharz. In der munteren Partie erzielten Tobias Rott (3. und 40.), Velislan Getov (75.) und Nicklas Reinhardt (80.) die Treffer für den SVL, der in den letzten fünf Minuten allerdings noch eine 4:3-Führung aus der Hand gab.