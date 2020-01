Die Gruppen des 2. eFootball-Cups sind ausgelost

Hannover. In Hannover wird am 19. Januar um die Niedersachsenmeisterschaft gespielt. Qualifiziert für die Endrunde hat sich auch der SV Rot-Weiß Hörden.

Es ist angerichtet: Die 24 Gruppen des 2. NFV-eFootball-Cups sind ausgelost. Losfee war Tobias Sieverin, der gemeinsam mit Ronja Oltrogge unter der Leitung von NFV-Direktor Jan Baßler das eFootball-Projekt des NFV betreut. Die eFootball-Niedersachsenmeisterschaft wird am Sonntag, 19. Januar, ab 13 Uhr mit 96 Teams in der Swiss Life Hall in Hannover ausgetragen. Der Eintritt ist frei.

Qualifiziert für das Endturnier in der Landeshauptstadt haben sich die ersten drei Teams der eFootball-Meisterschaften, die seit Ende Oktober in den Kreisen des NFV ausgetragen wurden. Hinzu kommen mit dem TSV Fortuna Oberg, TuS Eschede und TSV Altenwalde die drei Erstplatzierten des 1. NFV-eFootball-Cups aus dem Vorjahr.

Im NFV-Kreis Göttingen-Osterode hatte sich der SV Rot-Weiß Hörden den Titel gesichert. Die Hördener treffen in Hannover nun auf den Sprakensehler SV (NFV-Kreis Gifhorn), den TSV Langenholtensen (NFV-Kreis Northeim-Einbeck) und den TSV Lenne (NFV-Kreis Holzminden). Als weitere Vertreter des heimischen NFV-Kreises sind der RSV Göttingen 05 und der SC Eichsfeld in Hannover dabei.