FC Westharz richtet am Wochenende Hallenturniere aus

Der FC Westharz lädt an diesem Wochenende zum Hallencup in die Sporthalle Am Johannisborn in Badenhausen ein. Fünf Hallenfußballturniere stehen am Samstag sowie Sonntag auf dem Programm.

Ein Highlight dürfte das Damenturnier am Samstagabend sein, schließlich wird hier eine echte Mitternachtsparty gefeiert. Neben den Gastgeberinnen aus der Bezirksliga sind sechs weitere Teams vertreten, die ab 21 Uhr im Modus Jeder-gegen-Jeden um den Sieg kämpfen. Das letzte Spiel ist erst für Punkt 24 Uhr angesetzt. Zugesagt haben SV 07 Moringen (Bezirksliga), SC 18 Harlingerode (Kreisliga Nordharz), SV Engelade/Bilderlahe (Kreisliga Nordharz), SSG Bishausen (1. Kreisklasse), Sparta Göttingen (Oberliga) und SG Seesen/Bornhausen (1. Nordharzklasse).

Im Vorfeld der Damen sind aber zunächst die Herren im Einsatz, ab 17 Uhr spielen im Kreisklassen-Turnier TSG Jerstedt II, FC Seesen II, TSV Hallendorf, VfL Olympia Duderstadt II, FC Merkur Hattorf II und die Gastgeber vom FC Westharz um den Sieg.

Eröffnet wird der Turnierreigen in der Sporthalle in Badenhausen am Samstag um 13 Uhr von den E-Junioren, sechs Mannschaften werden um den Siegerpokal wetteifern. Am Sonntag folgen zwei weitere Nachwuchsturniere. Ab 9 Uhr wollen die F-Junioren ihren sicher zahlreichen Anhängern zeigen, was sie schon am Ball können. Den Abschluss bildet ab 13 Uhr das Turnier der B-Junioren. An beiden Turnieren werden jeweils sechs Mannschaften teilnehmen, es wird im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt.