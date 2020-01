Im Oberharz rollt wieder das runde Leder

Clausthal-Zellerfeld. Der FC Zellerfeld richtet am Wochenende in der Dreifachsporthalle den 18. Clausthaler-Cup aus, auch Teams aus dem Altkreis Osterode sind vertreten.

An diesem Wochenende geht es im Oberharz wieder rund: Der FC Zellerfeld richtet bereits zum 18. Mal seine Hallenfußball-Turnierserie in der Dreifachsporthalle aus. Höhepunkt ist der „Clausthaler-Cup“, der am Samstag ab 14 Uhr ausgespielt wird. Auch bei dieser Auflage hat es der FC Zellerfeld wieder geschafft, ein attraktives Teilnehmerfeld zusammenzustellen.

Angeführt wird das zwölfköpfige Starterfeld vom Titelverteidiger SV BW Bilshausen und dem Landesligisten vom TuSpo Petershütte. Als Neuling greift die SG Bergdörfer aus dem Eichsfeld in den Kampf um die Prämien ein. Mit dem VfR Dostluk Osterode sowie den Hallenspezialisten des FC Eisdorf sind neben Petershütte zwei weitere Teams aus dem Altkreis dabei.

Los geht die Serie am Freitag mit dem Turnier für Thekenteams. Am Samstag steht ab 9 Uhr der dann der Sparkassen-Kids-Cup für F-Junioren auf dem Programm. Den Abschluss bildet am Sonntag ab 10.30 Uhr der Volksbank-im-Harz-Cup für Herren-Kreismannschaften. Aus dem Altkreis Osterode sind mit dem SV Viktoria Bad Grund, SV RW Hörden und 1. FC Freiheit drei Mannschaften vertreten.