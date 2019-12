Hattorfer E-Junioren gewinnen Turnier des VfL 08 Herzberg

Herzberg. Der Nachwuchs des FC Merkur gewinnt bei dem Einladungsturnier all seine Spiele. Trainerin Katrin Schulz ist entsprechend stolz auf ihre Mannschaft.

Die E-Junioren des FC Merkur Hattorf haben das Einladungsturnier des VfL 08 Herzberg in überzeugender Manier gewonnen. Ohne Punktverlust sicherten sich die Hattorfer den ersten Platz.

Im ersten Spiel warteten die Gastgeber des VfL 08 auf den Merkur-Nachwuchs. Nach einem 0:1-Rückstand konnte Hattorf durch Marlo Böcker ausgleichen. Eine scharf getretene Ecke kurz vor Schluss, die ein Herzberger ins eigene Tor abfälschte, führte zu 2:1-Siegtreffer. Gegen den FC Westharz wurde mit 2:0 gewonnen, Böcker und Olaf Webel erzielten die Tore.

VfB Südharz hieß der Gegner in der dritten Partie. Auch hier ließen die Hattorfer hinten nichts zu. Im Angriff sorgten Böcker und Finn Kwast schnell für klare Verhältnisse. Webel traf dann sehenswert von Linksaußen in den rechten oberen Winkel zum 3:0-Endstand. Es folgte ein 4:0 gegen die JSG Harztor/Neuhof. Webel per Doppelpack sowie Böcker trafen zum 3:0, das 4:0 erzielte Matti Kordilla.

Mit dem 2:0 gegen die JSG Söse/Harz machte der FCM bereits vorzeitig den Turniersieg perfekt. Ein Eigentor der JSG sowie ein Treffer von Alesio Tahiri standen zu Buche. Gegen den JFV Eichsfeld wurde die weiße Weste verteidigt, Kwast und Böcker trafen beim 2:0-Erfolg. Trainerin Katrin Schulz zeigte sich begeistert von der Vorstellung ihrer Schützlinge, die ihre bislang beste Turnierleistung gezeigt hatten. FC Merkur: Justus Lux, Marlo Böcker, Finn Kwast, Tammo Kordilla, Matti Kordilla, Alesio Tahiri, Julius Thiel, Olaf Webel, Jonas Schöbel.