SC Eichsfeld richtet 31. Duderstädter Stadtmeisterschaft aus

Duderstadt. Das Herrenturnier wird allerdings nur an einem Tag ausgetragen. Zudem finden am Wochenende vier Nachwuchsturniere statt.

Am kommenden Wochenende geht die Duderstädter Stadtmeisterschaft in ihre bereits 31. Auflage. Ausrichter in der Sporthalle auf der Klappe ist der SC Eichsfeld. Anders als in den Vorjahren wird das Herrenturnier in diesem Jahr nur an einem Tag gespielt – am Samstag ab 16 Uhr.

„Leider sind immer weniger Mannschaften bereit, an Hallenturnieren teilzunehmen. Nachdem auch noch eine Zusage zurückgezogen wurde, hatten wir keine andere Wahl als den zweiten Turniertag zu streichen“, berichtet Manuel Wettig vom SCE. Dennoch ist es gelungen, ein interessantes Starterfeld zusammenzustellen, so dass wieder ein spannendes Turnier zu erwarten ist.

Rotenberg und Herzberg am Start

Angeführt wird das Feld vom Titelverteidiger SV Rotenberg, aus dem Altkreis ist zudem der VfL Herzberg vertreten. Weitere Teilnehmer sind die SG Bergdörfer, Germania Breitenberg, TSV Landolfshausen/Seulingen II, VfL Olympia Duderstadt und SC Eichsfeld. Komplettiert wird die Runde durch die A-Jugend des SV Rotenberg, die das Turnier als Vorbereitung auf den Sparkasse & VGH-Cup nutzt.

Neben dem Herrenturnier werden am Samstag und Sonntag vier Jugendturniere stattfinden. Bei den G-Junioren am Samstag ab 9 Uhr sind unter anderem die JSG Söse/Harz II und die JSG HarzTor dabei. Ab 11 Uhr läuft das E-Jugend-Turnier, hier ist die JSG HarzTor vertreten. Am Sonntag ab 10 Uhr präsentieren die F-Junioren ihr Können. Unter anderem zwei Teams der JSG HarzTor, der FC Merkur Hattorf und die JSG Wulften/Bilshausen/Lindau sind dabei. Den Abschluss bildet das E2-Turnier ab 14 Uhr mit dem SV Rotenberg II und der JSG HarzTor II.

Für ein reichhaltiges Catering wird durch die Eltern der SC Eichsfeld-Jugendmannschaften und zahlreiche Mitgliedern gesorgt.