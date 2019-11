JSG Söse/Harz richtet am Wochenende Hallenturniere aus

Nach einer gelungenen Erstausrichtung im vergangenen Jahr findet der Hallencup der JSG Söse/Harz an diesem Wochenende seine Fortsetzung. Die JSG, bestehend aus den Stammvereinen TuSpo Petershütte, 1. FC Freiheit, SV Förste und TSC Dorste, nimmt seit dem Sommer mit mehr als einem Dutzend Jugendteams am Spielbetrieb in verschiedensten Spiel- und Altersklassen teil. In den vier jüngsten Klassen laufen am Samstag und Sonntag insgesamt 24 Teams in der Osteroder Lindenberghalle auf.

Den Beginn machen am Samstag die F-Junioren. Hier rollt von 9.30 Uhr an der Ball. Die Mannschaften möchten im Modus Jeder-gegen-Jeden spannende Spiele bieten. Im Vordergrund soll jedoch der Spaß stehen. Mit Beginn des Turniers ist auch die Bewirtung von Spielern, Betreuern und Zuschauern sichergestellt. An den Start gehen drei Mannschaften der JSG Söse/Harz. Das Feld wird durch den FC Merkur Hattorf, den SC Eichsfeld sowie die JSG HarzTor/Neuhof komplettiert.

Im Anschluss greifen die E-Junioren ins Geschehen ein. Der Startschuss für das mit sieben Mannschaften besetzte Turnier erfolgt um 13.30 Uhr. Auch hier darf man sich auf ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld freuen. In der Lindenberghalle auflaufen werden die JSG Bilshausen/Lindau/Wulften, die JSG HarzTor/Neuhof, der SC Eichsfeld II, der VfL 08 Herzberg sowie die JSG Söse/Harz mit wiederum drei eigenen Teams. Die Siegerehrung ist gegen 17.30 Uhr geplant.

Zweiter Turniertag am Sonntag

Nach einem kurzen Durchatmen nimmt der Hallenfußball am Sonntag ab 10.15 Uhr wieder Fahrt auf. Die heimlichen Stars, die G-Junioren, greifen ins Geschehen ein. Für die Zuschauer ist es immer besonders schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die kleinsten Kicker dabei sind. In dieser Altersklasse treten die Teams der JSG Söse/Harz I, JSG Söse/Harz II, des SC Eichsfeld, der JSG HarzTor/Neuhof sowie JSG Südharz/Zorge für ihre Farben an. Die anschließende Siegerehrung wird um 12.30 Uhr vorgenommen.

Der Sparkasse Osterode Junior Cup 2019 wird mit dem Turnier der D-Junioren abgeschlossen. Die erste Begegnung wird um 13.15 Uhr angepfiffen. Mit von der Partie sind der JFV Rhume-Oder, die JSG HarzTor/Neuhof, SC Eichfeld, TuS Clausthal-Zellerfeld sowie der gastgebende TuSpo Petershütte und die JSG Söse/Harz. Die D-Junioren sind die ältesten Starter beider Turniertage und werden sicher mit gutem Fußball überzeugen können. Das Turnier dauert bis 16.30 Uhr.

Die JSG Söse/Harz freut sich auf viele Zuschauer sowie tolle und faire Spiele.