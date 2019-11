D-Jugend des TuSpo Petershütte erhält Siegerpreis

Bereits zum 16. Mal hatten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Harzer Gipsunternehmen im Sommer in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Nachhaltige Wirtschaft zum Gips-Cup eingeladen. Bei diesem Fußballturnier für D-Junioren setzte sich am Ende TuSpo Petershütte durch und holte den Sieger-Pokal (wir berichteten).

Ausgerichtet wurde der Wettbewerb in diesem Jahr vom VfB Südharz in Walkenried. Acht Mannschaften von den jeweiligen Standorten der gipsverarbeitenden Industrie kämpften um den Titel. Neben TuSpo Petershütte, dem VfR Osterode, der JSG Sösetal und dem SV Blau-Weiß Wusterwitz wurde das Teilnehmerfeld von zwei Mannschaften des VfB Südharz, dem Vorjahressieger VfL Ellrich und dem Vorjahresausrichter JSG Bodenwerder/Kemnade/Rühle ergänzt. In spannenden Spielen zeigten die Nachwuchskicker ihr Können.

Im Namen der Arbeitsgemeinschaft Harzer Gipsunternehmen gratulierte Werksleiter Andreas Feist von Hilliges Gipswerk nun seiner Patenmannschaft TuSpo Petershütte zum Turniersieg und überreichte den Gewinn von 20 Freikarten für das Zweitliga-Heimspiel von Hannover 96 gegen den Hamburger SV.