Die Herren 50 des TC GW Herzberg sind Spitze

Beim TC GW Herzberg läuft die Tennis-Wintersaison auf Hochtouren, mehrere Teams waren im Einsatz.

Die Herren 50 konnten mit einem 6:0 gegen den VfB Wülfel die Tabellenführung bestätigen. An Position eins hatte Andreas Pralle Schwierigkeiten, sich auf seinen unkonventionell spielenden Gegner einzustellen. Erst nach verlorenem ersten Satz (4:6) gelang es ihm, sich ins Match zu kämpfen, im Tiebreak glich er aus. Im Match-Tiebreak ging er schnell in Führung und konnte den Satz mit 10:7 für sich entscheiden. Hinrich Bangemann (6:4, 6:0) wie auch Manfred Ruschinczik (6:2, 6:1) hatten mit ihren Gegnern keine Probleme. Hans Halbach startete nicht so gut und verlor den ersten Satz 4:6. Im zweiten Satz drehte er auf (6:2) und konnte auch den Match-Tiebreak mit 10:7 für sich entscheiden. In den Doppeln konnten sich die Bangemann/Ruschinczik und Pralle/Halbach klar behaupten und gewannen deutlich. Sie ließen ihren Gegnern nicht den Hauch einer Chance.

Herren 40 II unterliegen

Die Herren 40 II musste sich gegen den Aufstiegsfavoriten TG Hannover mit 1:5 geschlagen geben. Es wurde sehenswerter Tennissport geboten, alle Partien verliefen sehr fair und ausgeglichen. Marc Böttcher musste sich nach starkem Spiel im Spitzeneinzel gegen seinen unwahrscheinlich sicheren Gegner trotz sieben abgewehrter Matchbälle mit 6:7, 1:6 geschlagen geben. Ulrich Günther bot erneut eine starke Vorstellung und ließ sich von einem 0:3 im ersten Satz nicht aus der Ruhe bringen. Er gewann mit 6:3, 7:5. Dr. Steve Minde kämpfte wie ein Löwe, musste seinem sehr ruhig, aber sehr schnell spielenden Gegner mit 3:6 und 1:6 den Vortritt lassen. Auch Ulf Brücke hatte mit 3:6 und 2:6 das Nachsehen. Auch in den Doppeln kam es zu tollen Ballwechseln, bei dem die Herzberger Jungs jedoch zu oft das Nachsehen hatten. Böttcher/Günther unterlagen im Match-Tiebreak mit 6:10. André Bodgan/Brücke hatten im zweiten Doppel mit 4:6, 3:6 das Nachsehen. Das nächste Spiel steht bereits am kommenden Wochenende in Arnum an.

Die Spielgemeinschaft der Damen 40 der Tennisclubs Herzberg und Osterode konnte ihren ersten Auswärtssieg beim TSV Friesen Hänigsen feiern. Alle vier Einzel konnten gleichzeitig starten. Heike Bartels an Eins setzte ihre Gegnerin unter Druck und machte kaum Fehler. Sie gewann schnell mit 6:1, 6:1. Ebenso deutlich überzeugte Ute Koch-Grotheer mit 6:2, 6:2. Claudia Stramer ließ ihre Kontrahentin nach Satzführung im zweiten Satz zum 6:6 aufschließen, konnte aber den Tiebreak deutlich für sich entscheiden. Ein langes Match absolvierte Dr. Gisa Schäfer, die aber den Match-Tiebreak konzentriert mit 10:4 gewann. Die Doppelaufstellung Koch-Grotheer/Dr. Schäfer erwies sich erneut als gute Entscheidung. Sie gewannen klar mit 6:1, 6:4. Stramer/Kerstin Schubert verloren den ersten Satz knapp, gewannen jedoch den zweiten mit 6:2. Im Match-Tiebreak unterlagen sie knapp mit 8:10 und überließen den Gastgeberinnen den Ehrenpunkt.