Die zweiten Herren des 1. VC Pöhlde sind gefordert

Nach der Herbstpause und einer insgesamt damit verbundenen Spielpause von fünf Wochen beginnt am Samstag die Saison für die zweiten Herren des 1. VC Pöhlde erst so richtig. In der Volleyball-Bezirksliga sind die Pöhlder ab 15 Uhr zu Gast beim TV Roringen, gespielt wird in der Sporthalle des...