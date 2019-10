Carola Schüßler hat den SNC-Gesamtsieg bereits in der Tasche

Alfeld. Mehrere Laufsportler aus Hattorf gehen beim 23. Alfelder Leinetallauf an den Start und freuen sich über vordere Platzierungen in ihren Altersklassen.

Beim vorletzten Lauf des diesjährigen Südniedersachsen-Cups in Alfeld konnten sich viele Laufsportler in Position für das Finale in Bad Gandersheim bringen, um schon die nötigen Punkte für Sieg und Platz in der Gesamtwertung zu sammeln. Der 23. Alfelder Leinetallauf bot hierzu die Möglichkeit auf 5 km, 10 km und der Halbmarathonstrecke.

250 Läuferinnen und Läufer waren bei regnerischem Wetter dazu bereit. Die Strecken verliefen durch die Leinewiesen und die Alfelder Innenstadt. Vier Podestplätze, davon zwei Siege haben Läuferinnen und Läufer vom TVG Hattorf und dem Küchenstudio Hattorf eingefahren. Erfreulich: Nach ihrem ersten Platz kann niemand mehr Carola Schüßler den Gesamtsieg im Südniedersachsen-Cup in ihrer Altersklasse streitig machen.

Ergebnisse

5 km: 1. W50: Carola Schüßler, 25:11 Minuten; 2. W35: Franziska Wemheuer, 26:29 min.; 6. M50: Michael Ederleh, 27:15 min.

10 km: 1. W45: Diane Minde, 51:25 min.; 3. M55: Axel Riechel, 48:46 min.; 5. M55: Bernd Riechel, 54:20 min.