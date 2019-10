Damen des TTC Grün-Weiß Herzberg sorgen für Furore

In den vergangenen 14 Tagen fanden unter Beteiligung des TTC Grün-Weiß Herzberg aufgrund der Ferien nur sechs Partien statt – allerdings mit bemerkenswerten Ergebnissen der Damen.

Die Kreisliga-Jugend mit Jamie Joel Hampel, Sophia Helbing, Nico Beck und Maxim Ruder zeigte beim TTV Geismar II beim 7:3- Sieg eine sehr gute Leistung. Während Hampel und Helbing ihre Gegner gut im Griff hatten, mussten Beck und Ruder jeweils in einem Spiel dem Gegner gratulieren. Dennoch war Michael Recht als Betreuer hoch zufrieden, besonders Ruder (Ersatz aus der zweiten Jugend) schließt in den Leistungen auf und setzt Tipps sofort erfolgreich um.

Spiele der Erwachsenen

Nicht ganz so glücklich agierte die sechste Mannschaft beim TSV Steina, dort konnten nur das Doppel Jürgen Bergmann/Jochen Matuschewski und erneut Matuschewski im Einzel zwei Zähler beim 2:7 verbuchen. Den TSV Schwiegershausen empfing die vierte Mannschaft in der Nicolaihalle. Nach ausgeglichenen Doppeln gelang jedoch nur Holger Leck in der ersten Runde ein Sieg, addiert um die Erfolge von Gerhard Walter und Uwe Bischoff reichte es in der Endabrechnung beim 4:7 nicht zum Punktgewinn.

Zum Lokal-Derby musste die zweite Mannschaft nach Lonau reisen. In der neuen Aufstellung Michael Winter, Sebastian Lagershausen, Jörg Zupke und Ersatz Michael Recht startete die Begegnung mit zwei gewonnenen Doppeln. Lagershausen baute die Führung durch einen Fünfsatz-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen Thomas Beck aus, auch im weiteren Verlauf dominierten die Gäste. Überraschend klar war der Endstand mit 7:1.

Sieg beim TSV Seulingen

Für Furore sorgen derzeit die beiden Damenteams. Die zweiten Damen konnten beim TSV Seulingen mit 8:4 gewinnen und führen dadurch die Bezirksliga-Tabelle an. Beste Akteurin war Alina Steinmetz mit drei Einzelerfolgen sowie im Doppel mit Joline Klemm. Lisa Napieralla steuerte zwei Siege, Klemm und Nicole Depping ein Einzel bei.

Die Landesliga-Damen waren Gastgeber für den SSV Neuhaus II. Die drahtigen Gäste kamen jedoch zur Überraschung glatt mit 8:1 unter die Räder. Bis zum 5:1 waren die Gastgeberinnen klar überlegen, zeigten auch mentale Stärke, wenn es in die Satzverlängerung ging. Zudem hatten die Grün-Weißen das Glück auf ihrer Seite, wenn es um Netzroller oder Kantenbälle ging. Die letzten drei aufgerufenen Paarungen wurden dann jedoch allesamt Zitterpartien und gingen über die volle Distanz. Den verdienten Siegpunkt zum überfälligen ersten Saisonsieg holte schließlich Laura Vollbrecht, die einen 0:2-Satzrückstand noch kippte.