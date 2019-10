TTC PeLaKa III holt im Spitzenspiel einen Auswärtspunkt

Die dritte Tischtennis-Mannschaft des TTC PeLaKa reiste zum Spitzenspiel der 2. Kreisklasse zum FC Windhausen II. Es entwickelte sich eine spannende und sehr ausgeglichene Partie.

Ihr Eingangsdoppel gewannen Jan Lossie/Sandra Wallnöfer-Büschleb in drei Sätzen. Keine der Mannschaften konnte sich anschließend absetzen, in jedem Paarkreuz wurde Unentschieden gespielt. Jan Lossie (2) siegte jeweils im fünften Satz. Marc Lossie siegte im ersten Spiel klar, musste sich im zweiten Einzel aber strecken, um mit 18:16 im Entscheidungssatz zu gewinnen. Beim Stand von 5:5 ging es in die Schlussdoppel – auch hier spielte man wieder Unentschieden. Lossie/Wallnöfer-Büschleb siegten im fünften Satz zum 6:6-Endstand.

Die vierten Herren musste in der 3. Kreisklasse beim TV Pöhlde II antreten. Andreas Dernedde/Manfred Kreikemeier legten im Doppel vor. Dernedde (2), Uwe Klonz (2) und Henryk Pertko (2) blieben in ihren Einzeln ungeschlagen. Mit einem 7:3-Erfolg konnten die Seestädter zwei Auswärtspunkte mitnehmen.