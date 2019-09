Laufsportler des TVG Hattorf holen Podestplätze und Punkte

Sportler des TVG Hattorf beim Lauf in Hann. Münden, hier Carola Schüßler, Anja Heise, Thomas Hahn und Susann Hofmann.

Hattorf. Die Hattorfer sind bei etlichen Veranstaltungen des Südniedersachsen Cups dabei, unter anderem in Duderstadt, Greene und Hann. Münden.

Nach der Sommerpause häufen sich auch in diesem Jahr wieder die Laufveranstaltungen des Südniedersachsen Cups. An jedem Wochenende findet mindestens ein Event statt, bei denen auch die Laufsportler des TVG Hattorf fleißig mitmischen.

Beim 19. Duderstädter Sparkassenlauf, einem reinen Stadtlauf, gingen fast 2.000 Läufer auf den verschiedenen Strecken an den Start. Unter ihnen auch elf Hattorfer, die seit Jahren in Duderstadt Präsens zeigen – nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung, sondern auch wegen der tollen Stimmung an der Marktstraße mit Unterstützung von hunderten Zuschauern und Trommelrhythmen. Die Hattorfer erreichten sechs Podestplätze und konnten als Altersklassensieger sogar drei Torten mit auf den Rückweg nehmen.

Lauf durch die Leinewiesen

Etwas ruhiger ging es beim 24. Leinewiesenlauf des SC Greene zu. 139 Läuferinnen und Läufer bestritten die vermessenen Strecken über 5 und 10 km und den Halbmarathon auf Asphaltstraßen. Dazu liefen noch 40 Kinder auf der Schüler- und Bambini Strecke. Die sechs teilnehmenden TVG-Sportler waren auf den Kurz- und Mittelstrecken unterwegs.

Turbulenter dagegen ging es bei der 32. Auflage des Mündener Altstadtlauf zu. Auch hier war die Innenstadt von Zuschauern bevölkert, welche die insgesamt 520 Läufer anfeuerten und zu guten Leistungen verhalfen, darunter vier aus Hattorf. Damit haben Athleten des TVG an allen bisher durchgeführten SNC-Läufen teilgenommen.

Ergebnisse

Duderstadt, 5 Kilometer

Frauen: 2. W50: Anja Brakel, 27:00 Minuten; 1. WJU14: Mia-Liv Daske, 27:02 Min.; 1. W60: Gitti Böttcher, 30:58 Min.; 2. W70: Brigitte Kohn, 34:11 Min.

Männer: 1. M60: Viktor Landmann, 20:08 Min.; 14. M50: Ralf Gerbode, 27:42 Min.

Duderstadt, 10 Kilometer

Frauen: 4. W40: Susann Hofmann 59:17 min.; 2. W35 Franziska Wemheuer, 1:00:53 Std.

Männer: 8. M55: Heinz Gattermann, 51:40 Min.; 8. M60: Thomas Hahn, 59:14 Min.; 14. M35: Bernd Wemheuer, 1:00:54 Std.

Greene, 5 Kilometer

1. W50: Carola Schüßler, 24:40 Min.; 7. M50: Michael Ederleh, 27:43 Min.

Greene, 10 Kilometer

1. W70: Brigitte Kohn, 1:13:51 Std..; 2. W40: Susann Hofmann, 59:13 Min.; 5. W35: Franziska Wemheuer, 57:12 Min.; 2. M60: Thomas Hahn, 56:14 Min.

Hann. Münden, 5 Kilometer

3. W35: Anja Heise , 27:20 Min.; 3. W40: Susann Hofmann, 27:44 Min.; 3. M60: Thomas Hahn, 28:38 Min.

Hann. Münden, 10 Kilometer

1. W50: Carola Schüßler, 53:59 Min.