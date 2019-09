Team Zahnärzte Weißberg zeigt auf dem Tennisplatz viel Biss

Ein fester Bestandteil im Terminkalender des Herzberger Tennisclubs ist das alljährliche Turnier um den Deutsche Bank-Pokal. Teilnehmen können Firmen und Vereine aus der Umgebung. In Teams von zwei bis vier Spielern werden pro Runde auf Zeit Einzel und Doppel gespielt.

Dieses Jahr waren zehn Mannschaften dabei. Die Teams Frötek, Zahnärzte Weißberg, Steuerberater Böttcher & Partner, HSG, Kinowelt, Fahrschule Chlistalla, Praxis Wehmeyer, Fa. Martin Christ I & II und Smurfit Kappa Solid Board gingen in zwei Fünfer-Gruppen an den Start. Die jeweiligen Gruppensieger spielten um den Pokal, die Gruppenzweiten und -dritten spielten um die weiteren Plätze.

Die Teilnehmer, ob jung oder alt, Hobby- oder Punktspieler, hatten bei gutem Wetter viel Spaß auf den sechs zur Verfügung gestellten Plätzen. Der besondere Reiz dieses Turnieres ist es, dass sich Spieler messen, die sich normalerweise nicht gegenüberstehen.

In abwechslungsreichen Matches konnte sich am Ende das Team Zahnärzte Weißberg in einem spannenden Finale gegen das Team Steuerberater Böttcher & Partner durchsetzen. In der Gruppe der Zweitplatzierten gewann die Fa. Frötek und die HSG Osterode in der Gruppe der Drittplatzierten.