Auf der Rennstrecke am Posthof wird reichlich Aktion geboten

Am Samstag und Sonntag richtet der RTC Northeim zum bereits 52. Mal seine jährliche Motocross-Veranstaltung aus. Auf der Rennstrecke am Posthof herrscht dabei an zwei Tagen ein volles Programm, auch für die Abendunterhaltung ist gesorgt. Die Piloten kämpfen in verschiedenen Meisterschaftswertungen...