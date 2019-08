Wetter stoppt Turnierspieler beim TC Barbis nur kurz

Am vergangenen Wochenende wurde beim Tennisclub in Barbis das erste mal ein Leistungsklassen-Turnier ausgerichtet, der Südharz-Cup – für die Südharz-Region sicherlich eine Bereicherung für den Tennissport.

Für die Durchführung solcher Turniere, bei dem sich die Tennisspieler in ihren jeweiligen Altersklassen wichtige Punkte für ihre Leistungsklasse erspielen können, hatte sich der Jugendwart Nico Koch extra qualifiziert. Damit war die wichtigste Voraussetzung erfüllt und der Barbiser Tennisclub hatte sich für eine solche Durchführung entschlossen.

Wetter sorgt für Verzögerungen

Insgesamt hatten sich zehn Teilnehmer angemeldet. Allerdings spielte das Wetter nicht so ganz mit und sorgte so für Verzögerungen bei den Spielabläufen. Aber weder die Organisatoren um Nico Koch und den Sportwart Kai Picht, die von Klaus Maaß und Dr. Robert Schulz unterstützt wurden, noch die angetretenen Spieler ließen sich durch das Wetter entmutigen, so dass an den beiden Tagen spannende Spiele zu sehen waren.

Die Teilnehmer, die nach entsprechender Ausschreibung aus Magdeburg, Braunschweig, Salzgitter, Göttingen, Osterode, Bad Grund und Barbis kamen, waren von der Anlage in Barbis sowie von der Durchführung begeistert. So konnten die Verantwortlichen beim TC Barbis ein positives Resümee ziehen und verkündeten bereits jetzt, im nächsten Jahr ein solches Turnier erneut auszurichten.