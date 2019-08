Fußballerinnen des FC Westharz starten zu Hause

Mit den Frauen des FC Westharz steigt an diesem Wochenende die letzte Fußball-Mannschaft des Altkreises Osterode in die Punktspiele ein. Das junge Team konnte bereits im ersten Jahr auf dem Großfeld zur eigenen Überraschung die Meisterschaft in der Kreisliga feiern und sicherte sich so den Aufstieg in die Bezirksliga. 107:16 Tore und 64 Punkte aus 24 Spielen lautete am Ende die eindrucksvolle Bilanz. Mit einem nur auf wenigen Positionen veränderten Kader will man nun alles dafür geben, die Klasse zu halten.

Dass die Mannschaft in der neuen Liga mithalten kann, haben die Vorbereitungsspiele gezeigt. Auch im Bezirkspokal, als man am etablierten Bezirksligisten Germania Breitenberg erst im Elfmeterschießen scheiterte, präsentierten sich die FCW-Damen auf Augenhöhe.

Im ersten Saisonspiel empfangen die Westharzerinnen am Sonntag ab 13 Uhr den SV 07 Moringen, gespielt wird in Gittelde. Die Gäste belegten in der vergangenen Spielzeit den fünften Platz in der Bezirksliga, die Partie könnte daher ein echter Gradmesser werden, wo der FCW steht. Im Bezirkspokal konnte Moringen im Gegensatz zu Westharz einen Erfolg verbuchen und erreichte durch einen 3:1-Erfolg in Nesselröden die nächste Runde.

Kader: Wiebke Weischenberger, Charleen Steenweeg, Gjini Albulena, Nele Mönnich, Veronique Freitag, Sarah Zillger, Stephanie Beckmann, Gjini Ilirjana, Jennifer Jeyabalan, Inken Knoth, Michelle Teichgräber, Julia Brandt, Maya Krügener, Katharina Grabow.

Neuzugänge: Johanna Klages (FSG Eisdorf/Hattorf), Lena Krügener, Nadine Raue (Zweitspielrecht).

Abgänge: Efsane Büyück, Jenny Ernst, Anna Tierrell, Jenny Alltag.

Trainer: Jens Teichgräber.

Kreisliga und 1. Kreisklasse

In der Frauen-Kreisliga will die SG Wulften/Lindau/Hattorf nach der guten Leistung im Bezirkspokal, als man Landesligist SVG Göttingen erst nach viel Gegenwehr unterlag, am Samstagnachmittag ab 16 Uhr gegen Puma Göttingen einen Sieg folgen lassen. Gespielt wird in Wulften.

In der 1. Kreisklasse hofft die SG Windhausen/Förste, ihre Erfolgsserie fortzusetzen. Beim FC Lindenberg Adelebsen kommt es am Sonntag ab 15 Uhr zum Spitzenduell, beide Teams gewannen ihre beiden Auftaktspiele.