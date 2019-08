Damen des TV Sösetal-Förste holen drei Punkte

An den vergangenen beiden Wochenenden waren im Erwachsenenbereich mehrere Mannschaften des TV Sösetal-Förste im Einsatz.

Die Damen spielten gleich zweimal. Zunächst trat man vor heimischer Kulisse gegen die dritte Mannschaft des Braunschweiger THC an. Marie Schubert und Lara Kladnik setzten sich in den Spitzeneinzeln klar durch und holten die ersten wichtigen Punkte. Auch Sonja Balbinot stand den beiden in nichts nach und siegte nach einer souveränen Vorstellung. Jale Kniepen sah zunächst ebenfalls wie die klare Siegerin aus. Im zweiten Satz steigerte sich ihre Gegnerin aber, so dass der Match-Tiebreak entscheiden musste. In diesem unterlag sie unglücklich mit 8:10. Mit viel Selbstvertrauen und einer 3:1 Führung im Rücken ging es in die entscheidenden Doppel. Kladnik/Kniepen zeigten hier ebenso wie Schubert/Balbinot eine hervorragende Leistung, die Gäste aus Braunschweig hatten keine Chance. Mit 5:1 siegte man letztlich hochverdient.

Entscheidung im zweiten Doppel

Im zweiten Spiel ging es auswärts gegen den TSV Ingeln-Oesselse. Lara Kladnik überzeugte auch hier mit druckvollem und fehlerfreiem Tennis und gewann klar. Marie Schubert und Sonja Balbinot mussten dagegen in umkämpften Partien, nachdem sie jeweils den ersten Satz gewonnen hatten, in den entscheidenden Match-Tiebreak. Während Schubert diesen für sich entscheiden konnte, unterlag Balbinot hauchdünn. Da das letzte Einzel verloren ging, mussten die Doppel nach dem 2:2-Zwischenstand entscheiden. Schubert/Balbinot ließen ihren Gegnerinnen keine Chance und gewannen glatt. Dramatisch ging es im zweiten Doppel zu. Kladnik/Kniepen kämpften sich nach verlorenem ersten Satz zurück in die Partie und zwangen ihre Gegnerinnen in den Match-Tiebreak. In diesem war das Glück nicht auf ihrer Seite, sie unterlagen mit 8:10. Insgesamt trennte man sich daher mit einem 3:3.

Eine 1:5-Niederlage mussten die zweiten Damen beim Heimspiel gegen den SCW Göttingen II hinnehmen. Einzig Jana Burgdorf besiegte ihre Gegnerin verdient in zwei Sätzen. Die Damen 30 traten auswärts beim VfR Weddel an. Sonja Trute und Sonja Nischwitz spielten im Einzel stark auf und setzten sich glatt in zwei Sätzen. So ging es mit einem 2:2-Zwischenstand in die Doppel. Claudia Gross/Trute starteten gut und gewannen den ersten Satz klar. Da ihre Gegnerinnen anschließend aber immer besser in das Match fanden, musste letzten Endes der Match-Tiebreak entscheiden. Dieser ging mit 8:10 denkbar knapp verloren. Da auch das zweite Doppel unterlag, musste sich die TVS-Mannschaft mit 2:4 geschlagen geben.

Remis für die Herren 30

Ein 3:3-Unentschieden erkämpften sich die Herren 30 gegen den Hildesheimer TV. Gerrit Riban spielte in einem hochklassigen Spitzeneinzel stark auf und konnte sich in drei hart umkämpften Sätzen gegen seinen Kontrahenten durchsetzen. Auch Daniel Gross zeigte zum wiederholten Mal in dieser Saison eine klasse Partie und gewann glatt. Da die beiden weiteren Einzel verloren wurden, ging es mit einem 2:2 in die Doppel. Riban/Sascha Peter überzeugten mit druckvollem Angriffsspiel und siegten. Das zweite Förster Doppel unterlag jedoch. Das Remis reichte nicht, um den Abstieg aus der Bezirksliga zu verhindern.

Genau wie die ersten Damen waren auch die Herren 55 zwei Mal im Einsatz. Zunächst ging es gegen den TC Jesteburg. Jürgen Herr überzeugte einmal mehr im Einzel und holte einen wichtigen Punkt. Alle weiteren Einzel waren unglaublich umkämpft. Während Rolf Meetz mit 6:7 und 6:7 unterlag, gingen Michael Schramm und Reinhardt Jorgowski über die volle Distanz, mussten sich aber in drei Sätzen geschlagen geben. Im Doppel setzten sich Herr/Jorgowski gewohnt sicher durch. Da es im zweiten Doppel nicht zum Sieg reichte, unterlagen das Team mit 2:4.

Besser lief es dagegen beim TC TSV Burgdorf. Herr und Meetz spielten im Einzel stark auf und ließen ihren Gegnern nicht den Hauch einer Chance. Jorgowski startete überzeugend und gewann schnell den ersten Satz. Nach einer Schwächephase besann er sich im dritten Satz auf seine Stärken und siegte verdient. Auch im Doppel musste er an der Seite von Herr über die volle Distanz gehen – erneut mit dem besseren Ende für den TVS, so dass es zu einem 4:2-Erfolg reichte.