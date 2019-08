Spannung und Dramatik im Jugend-Bezirkspokal

Osterode. Die ersten Nachwuchsmannschaften des Altkreises sind im Einsatz – in den Begegnungen geht es mitunter hoch her.

Am Wochenende standen für die Nachwuchsmannschaften im Altkreis Osterode die ersten Pflichtspiele auf dem Programm, von der A- bis zur C-Jugend wurde jeweils die erste Runde im Bezirkspokal ausgetragen.

Nachdem die A-Junioren des SV Rotenberg in der abgelaufenen Saison den Kreispokal gewonnen hatten, waren sie trotz verpassten Aufstiegs qualifiziert. Gegen den Bezirksligisten FC Gleichen kam der SVR gut ins Spiel und nach mehreren vergebenen Chancen verwandelte Mattis Mühlhaus bereits in der 5. Minuten einen Foulelfmeter zum 1:0. Nach einem Fehler in der Abwehr blieb Torwart Devin Zwingmann Sieger im Eins gegen Eins und hielt somit die Führung fest. Nach dem Seitenwechsel wurden weitere Chancen vergeben, ehe Pascal Schiller in der 50. Minute nach einer Ecke auf 2:0 stellte. Besonders erfreulich war, dass Julius Hose nach einer längeren Verletzung der 3:0-Endstand (61.) gelang. In der zweiten Runde trifft man mit dem SC Hainberg auf den nächsten höherklassigen Gegner.

Matchwinner Eike Schwarz

Ebenfalls eine Runde weiter ist die A-Jugend des JFV Rhume-Oder. Nach einem torlosen Remis konnte sich das Team mit 4:1 im Elfmeterschießen gegen die JSG Sparta-Weende Göttingen durchsetzen, Matchwinner war Keeper Eike Schwarz. In dem erwartet ausgeglichenen Spiel ging es von Anfang an sehr offensiv zu. Durch grobe Fehler in der JFV-Abwehr gehörte die erste Viertelstunde den Gästen, Schwarz parierte aber mehrfach stark. Danach wurde Rhume-Oder aufmerksamer und stand nach einer taktischen Veränderung sicherer. Zweimal verpasste Jannik Leimeister in der Folge die Führung. Nach der Pause ging beim JFV nicht mehr viel nach vorne, doch auch die Gäste konnten die gute Innenverteidigung von Rhume-Oder nicht überwinden. Im Elfmeterschießen legte Schwarz selber zunächst vor, ehe er die zwei Elfmeter parierte. André Brakel machte den Sack schließlich souverän zu. Nächster Gegner ist TuSpo Weser Gimte, der auch am Samstag erster Gegner zum Punktspielstart ist.

Ausgeschieden ist dagegen der Landesligist TuSpo Petershütte. Die Schützlinge von Armin Dreyer mussten sich bei der JSG SC U Salzgitter mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Dabei sah es zunächst noch gut aus für die Seestädter, Marco Mügge brachte das Team in der Stahlstadt mit dem Pausenpfiff in Front. Nach dem Seitenwechsel drehte der Bezirksligist jedoch die Begegnung, Maximilian Meinhardt (59.) und Tiziano Marteddu (75.) trafen.

Rhume-Oders B-Jugend scheitert

Die B-Jugend des JFV Rhume-Oder musste sich zu Hause knapp mit 4:5 (2:4) dem JFV Eichsfeld beugen. Den Zuschauern wurde eine sehr torreiche Partie geboten, beide Seiten schenkten sich nichts. Die Gastgeber gingen durch ein frühes Tor von Sullivan Mende in der 3. Minute in Führung. Unglücklicherweise verletzte sich kurz darauf Tjark Mathies ohne gegnerische Einwirkung. Rhume-Oder war in der Folge unsortiert, mit einem Konter fing man sich den Ausgleich (13.). Nach dem Tor waren die Gäste wie aufgedreht und legten zwei weitere Treffer nach (15. und 22.). Louis Iben verkürzte auf 2:3 (32.), doch Eichsfeld konterte mit dem vierten Treffer (39.). Torwart Daniel Engelhardt verhinderte noch weitere Gegentore. Nach der Halbzeit kamen die Grün-Schwarzen besser ins Spiel, da nun die wichtigen Zweikämpfe gewonnen wurden. Folge war der Ausgleich durch Tore von Lukas Müller (57.) und Filip Pruszkowski (64.). Kurz vor dem Spielende konnten die Gäste aber nach einem Freistoß doch noch den Siegtreffer markieren.

Im Wettbewerb der C-Jugend ist TuSpo Petershütte nach einem 2:4 (1:1) beim SC Hainberg bereits ausgeschieden. Niklas Waubke traf früh für die Seestädter (6.), mit dem Pausenpfiff folgte der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel zog Hainberg davon (36. und 39.), erneut Waubke konnte nochmals verkürzen (48.). Fünf Minuten vor Schluss machten die Göttinger jedoch den Sack zu.

Kreispokalsieger JFV Rhume-Oder hatte in Runde eins ein Freilos. Bereits am Mittwoch, 21. August, steht die Zweitrunden-Begegnung an, um 18 Uhr ist in Wulften der 1. SC Göttingen 05 II aus der Bezirksliga zu Gast.