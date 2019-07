Fußballwoche des SV Viktoria Bad Grund startet am Montag

Bad Grund. Die ersten beiden Spiele im Melle-Cup stehen an. Sechs Teams nehmen teil, das Finale steigt am Samstag.

Am Montag startet beim SV Viktoria Bad Grund die traditionelle Fußballwoche. Den Auftakt macht die Vorrunde um den Melle-Cup mit sechs Teams in zwei Gruppen. Neben den Gastgebern sind der FC Zellerfeld und der VfR Dostluk Osterode in Gruppe A gesetzt. In der Gruppe B treten der SV Rammelsberg, 1. FC Freiheit und die TSG Wildemann in Spielen von jeweils 2 x 35 Minuten gegeneinander an.

Das Auftaktspiel am Montag bestreitet ab 18.30 Uhr der FC Zellerfeld gegen den VfR Dostluk Osterode. Um 20 Uhr treffen der SV Rammelsberg und die Freiheiter aufeinander. Dienstag beginnt um 18.30 Uhr der SV Viktoria gegen den FC Zellerfeld, ab 20 Uhr spielen die TSG Wildemann und der SV Rammelsberg. Am Mittwoch enden die Vorrundenspiele. Der SV Viktoria empfängt um 18.30 Uhr den VfR Dostluk Osterode. Um das letzte Halbfinalticket kämpfen ab 20 Uhr der FC Freiheit und die TSG Wildemann.

Einlagespiele am Donnerstag

Donnerstag ist Erholungstag für die Melle-Cup-Teilnehmer und es finden zwei Einlagespiele statt. Ab 17 Uhr spielt die F-Jugend des FC Westharz gegen Tuspo Petershütte, ab 18.45 Uhr haben die Ü32-Herren des SV Viktoria zum Bergstädteduell den TuS Clausthal-Zellerfeld eingeladen.

Die Halbfinalspiele des Melle-Cup werden am Freitag durchgeführt. Der Erste aus Gruppe A trifft um 18.30 Uhr auf den Zweiten der Gruppe B, ab 20 Uhr spielt der Erste aus Gruppe B gegen den Zweiten aus Gruppe A. Am Samstag folgen die Platzierungs- und Finalspiele über die vollen 90 Minuten. Ab 13.30 Uhr treffen die Gruppendritten der Vorrunde aufeinander. Das Spiel um Platz drei beginnt um 16 Uhr, um 18.30 Uhr steht schließlich das Finale an.

Quad-Geländefahrten für Kids

Ein besondere Aktion an diesem Finaltag haben sich der Förderverein Glück-Auf-Kampfbahn und die Quadkinder.com einfallen lassen. Im Rahmenprogramm wird es ab 14 Uhr kostenfreie Mitfahrgelegenheiten auf Quads durch das Gelände geben. Dafür stehen acht bis zehn Quads für Kids ab 6 Jahren für jeweils 15 Minuten zur Verfügung.

Helme sind vorhanden und es gibt eine Teilnahme-Urkunde. Ein Erziehungsberechtigter muss allerdings dabei sein, um die Teilnahmegenehmigung zu unterschreiben.

Weitere Informationen unter www.viktoriabadgrund.de.