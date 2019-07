SC Harztor startet mit drei Zugängen in die Vorbereitung

Die Fußballer des SC Harztor steigen am Dienstag in die Saisonvorbereitung auf die Kreisliga Göttingen-Osterode ein. Das Training beginnt um 19 Uhr auf der Augenquelle in Bad Lauterberg, hier ist auch der Heimspielspielort der kommenden Hinserie.

Aus dem bisherigen Kader rückt Jan Sandau in die zweite Mannschaft, mit Serhat Akdas, Vincent Rudolph und Maximilian Werner gibt es drei Langzeitverletzte zu beklagen. Auf der Gegenseite konnten die Kneippstädter mit Bastian Vogt (Germania Breitenberg), Stephan Jäckel (Tuspo Petershütte) und Matthis Heitmüller (Eintracht Northeim) aber auch gute Verstärkungen für den Verein gewinnen, die allesamt zu ihrem Heimatclub zurückkehren. Zudem erweitert Torwarttrainer Marcel Bernhardt wieder das Trainerteam.

„Nach dem sechsten Platz in der vergangenen Saison gilt es, gleich wieder die Sinne zu schärfen und nach einer intensiven Vorbereitung schnell in die Punkte zu kommen, um nicht in das untere Tabellendrittel zu rutschen. Da müssen wir sehr wachsam sein, sollte aber vieles für uns laufen, traue ich der Mannschaft einen Platz von fünf bis zehn zu“, sagt Coach Kenneth Schuller. Zum ersten Testspiel empfängt der SCH am kommenden Sonntag den FC Zellerfeld auf der Augenquelle.