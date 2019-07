Herren des TC GW Herzberg machen den Aufstieg perfekt

Groß war die Freude bei der neu gegründeten Herrenmannschaft des Herzberger Tennisclubs Grün-Weiß. Die jungen Spieler besiegelten am letzten Spieltag den Aufstieg mit einem 5:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten TCK Langelsheim.

Jan Maximilian und Fynn Wehmeyer fuhren im Einzel mit 6:3, 6:1 und 6:2, 6:2 ungefährdet zwei Punkte ein. Paul Böttcher fegte seinen Gegner konzentriert sogar mit 6:0, 6:0 vom Platz. Clemens Hofemann kam nach verlorenem ersten Satz besser mit der Spielweise des Gegners zurecht und schaffte den Satzausgleich. Im dritten Satz machten sich gute Kondition und starke Nerven bezahlt. Er siegte schließlich 2:6, 6:4, 6:3. Mit der 4:0-Führung war bereits alles in trockenen Tüchern und die Mannschaft wollte in den Doppeln noch einmal gutes Tennis präsentieren, jedoch trat Langelsheim nur mit einer Paarung an. So kam lediglich das Doppel Böttcher/Adrian Grüneklee zum Einsatz, welches sich mit 3:6, 6:2, 4:6 geschlagen geben musste. Die Freude über die erfolgreiche Saison, zu der auch Pascal Schirmer und Giuliano Chlistalla beigetragen haben, minderte dies jedoch nicht.

Hitzeschlacht bei den Herren 40

Die Herren 40 begrüßten in Herzberg den FTSV Jahn Brinkum aus Bremen in der Oberliga. Spielbeginn war 13 Uhr, so dass sich die Spieler auf eine Hitzeschlacht einrichten mussten. Das Team um Mannschaftskapitän Marc Böttcher wollte bereits in den Einzeln für klare Verhältnisse sorgen. David Plugge gewann souverän 6:2, 6:3, Marc Böttcher siegte 6:2, 6:2 und Jan Weißberg dominierte seinen Gegner mit 6:1, 6:2, so dass nach der ersten Einzelrunde mit 3:0 ein komfortabler Vorsprung herausgespielt wurde. Die Nummer eins Dennis Eckstein hatte sich nach gewonnenem ersten Satz (6:1) eine Zerrung zugezogen, verlor Satz zwei mit 4:6, konnte aber im Match-Tiebreak mit 10:5 die Oberhand behalten. Ulrich Günther hatte seinen Gegner fest im Griff und gewann problemlos mit 6:1, 6:1. André Bogdan hatte es schwerer. Sein Gegner spielte furios auf und gewann den ersten Satz glatt, musste aber beim Stand von 1:0 für Bogdan im zweiten Satz der Hitze Tribut zollen und aufgeben. Dadurch stand es bereits nach den Einzeln 6:0.

In den Doppeln ließen die Herzberger nichts anbrennen. Günther/Böttcher, Plugge/Torsten Schmidt und Bogdan/Weißberg siegten sie jeweils glatt in zwei Sätzen, so dass insgesamt ein deutliches 9:0 heraussprang. Damit bleiben die Welfenstädter weiterhin Dritter, am 17. August kommt es zum Duell um Platz zwei gegen den THC Lüneburg, der eventuell. ebenfalls zum Aufstieg in die Nordliga berechtigt.

Die Herren 50 hatten den TC Seesen zu Gast. Bei sehr heißen Temperaturen konnten Andreas Pralle, Axel Kubo und Uwe Biegalla ihre Einzel gewinnen. Lediglich Hinrich Bangemann musste sich nach hartem Kampf im Match-Tiebreak geschlagen geben. Im Doppel verloren Pralle/Kubo ihr Match knapp mit 4:6, 6:7. Das zweite Doppel mit Bangemann/Biegalla wurde erfolgreich mit 6:0, 6:2 für den TC Herzberg entschieden. Mit einem 4:2-Endstand siegten die Herzberger in ihrem letzten Spiel der Sommersaison und konnten einen starken zweiten Tabellenplatz sichern.