Bei der Streettennis-Tour 2015 nahmen rund 320 Schüler das Angebot in Bad Lauterberg an.

Streettennis-Tour macht am 1. Juli in Bad Lauterberg Station

„Nach dreijähriger Pause endlich wieder ein Streettennis-Turnier in Bad Lauterberg”, freut sich der Vorsitzende des TC Bad Lauterberg, Gero Fröhlich. Am 1. Juli wird der Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen auf seiner Tour quer durch Niedersachsen neben 15 anderen Orten auch die Kneippstadt besuchen.

360 Schüler der 3. bis 6. Klasse aus der GS Am Hausberg und der KGS dürfen sich auf einen außergewöhnlichen Tenniswettstreit freuen. Hinzu kommen noch 40 Schüler der Klassen 10 der KGS, die als Schiedsrichter fungieren, so dass insgesamt 400 Schüler mitten in der Stadt den vom Bekleidungshaus Rudolphi zur Verfügung gestellten Parkplatz zum Leben erwecken. Ab 8 Uhr geht es los, die Siegerehrung wird gegen 12.30 Uhr stattfinden. Bürgermeister Dr. Gans hat zugesagt, diese persönlich vorzunehmen.

Die Profis des TNB mit Sportstudenten und vielen Helfer werden für jede teilnehmende Schulklasse einen Kleinfeld-Tennisplatz markieren und das gesamte Equipment aufbauen. Zusätzlich wird ein abwechslungsreiches und buntes Rahmenprogramm angeboten. Viele fleißige Mitglieder des TC Bad Lauterberg werden zum Gelingen beitragen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Kindern ein alternatives Angebot zur Freizeitgestaltung zu unterbreiten und sie erst auf die Straße und dann von der Straße in den Verein zu holen.