Mountainbiker des MTV Förste bezwingen den Kyffhäuser

Zu einer großen sportlichen Herausforderung geriet vom 14. bis zum 16. Juni die diesjährige MTB-Tour der Mountainbiker des MTV Förste. Die anspruchsvolle Streckenführung verlangte den zwölf Teilnehmern aufgrund der Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit alles ab. Ziel der ersten Tagesetappe war Kelbra am Kyffhäuser. Über Osterode führte der Weg über etliche Bergrücken des Südharzes bis nach Walkenried. Nordhausen wurde anschließend, aus nördlicher Richtung kommend, an der Salza umfahren. Parallel zur B4 ging es in südlicher Richtung bis auf den höchsten Punkt hinauf, ehe hinter Heringen nach mehr als 1.300 Höhenmetern und 106 Kilometern der Zielort erreicht wurde. Anspruchsvoll ging es auf der zweiten Etappe weiter. Auf ausgesuchten Singletrails führte die Route zum Kyffhäuser hinauf. Ein Highlight mit alpinen Ansprüchen bot ein kilometerlanger Singletrail hinab nach Bad Frankenhausen. Nach weiteren Höhenzügen wurde über Sondershausen das Etappenziel in Großfurra erreicht. War es an den beiden Vortagen noch extrem warm, begleitete stärker werdender Regen und ein Temperatursturz von 16 Grad den Start der dritten Tagesetappe. Über die Hainleite und das Eichsfeld wurde nach insgesamt 262 Kilometer und 3.000 Höhenmeter der Ausgangsort Förste wieder wohlbehalten erreicht.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder