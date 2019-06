Neues Frauenteam des SC Harztor startet bei Benefizturnier

Bad Lauterberg Am Samstag wird in Bad Lauterberg für den guten Zweck gekickt. Frauen des SCH freuen sich auf weitere Mitstreiterinnen für ihre Mannschaft.

Das im Aufbau befindliche Frauenfußballteam des SC Harztor präsentierte sich beim Schützenumzug in Barbis erstmals der Öffentlichkeit. Am anstehenden Samstag, 29. Juni, nimmt die Mannschaft am Benefizturnier auf der Augenquelle teil. Das Team würde sich über viele Neugierige freuen und hofft auch weiterhin auf interessierte Mädchen, die gerne neu zur Mannschaft stoßen dürfen.

Das Benefiz-Turnier, organisiert von der Facebook-Gruppe „Lauterberger helfen sich“ findet am Samstag ab 13 auf dem Sportplatz an der Augenquelle in Bad Lauterberg statt. Dieser wird vom SC Harztor dafür erstmalig nach dem Wildschweinschaden wieder zur Verfügung gestellt und bespielt werden.

Idee nimmt Gestalt an

Manuela Koch, Administratorin der Gruppe, erklärt: „Was anfangs nur eine Idee war, nahm schnell Gestalt an, da sich viele Helfer fanden, die hier Hand in Hand arbeiten, um ein rundum schönes Turnier zu organisieren.“ Das Ergebnis kann sich sehen lassen: zehn Teams und 100 Spieler kicken für den guten Zweck. „Dazu kommen die vielen Freiwilligen, die backen, aufbauen, den Spielplan erarbeiten, Tombolapreise spenden, den Platz vorbereiten und alles, was sonst anfällt, erledigen“, ergänzt Koch.

Neben spannenden Spielen wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es warten nicht nur ein Kaffee- und Kuchenbuffet sondern auch Bratwurst, Bier, Longdrinks und eine Tombola. Damit es auch für die Mannschaften um etwas geht, gibt es am Ende des Turniers für die Gewinner Pokale. Besucher sind eingeladen, die Teams anzufeuern und eine tolle Fankulisse zu bilden. Alle Teams spenden ihre Startgebühr – und auch alle anderen Einnahmen des Tages wandern komplett in den Spendentopf. „Also mit dabei sein, Spaß haben, Essen und Trinken für eine gute Sache“, lädt Koch ein. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zur Frauenmannschaft unter www.facebook.com/scharztor.