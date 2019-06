Hattorfer Läufer sind wieder reichlich unterwegs

Athleten des TVG Hattorf in Dassel.

Hattorf Die Sportler starten unter anderem bei Veranstaltungen in Dassel, Delligsen und Harzgerode. Auch ein Spendenlauf steht auf dem Programm.

Weniger bei Meisterschaften, dafür umso mehr bei Volks- und Cupläufen sind die Laufsportler der Hattorfer Laufgruppe unterwegs. So besuchte man kürzlich wieder mehrere Laufveranstaltungen.

Der 36. Internationale Sollinglauf, vom Dasseler Sport Club veranstaltet, lockte bei herrlichem Frühsommerwetter 280 Erwachsene und 240 Kinder in das schmucke Stadion an der Lehmbreite in Dassel. Von hier aus erfolgten die Starts der insgesamt acht verschieden Läufe vom 400 m Bambini-Lauf bis zum 42,5 km Sollingmarathon. Auch 13 Läufer des TVG Hattorf und ihre Lauffreunde vom Küchenstudio Hattorf waren auf den landschaftlich schönen, aber anspruchsvollen Bergstrecken dabei.

Auch der Delligser Hilskammlauf steht seit vielen Jahren im Laufkalender der Hattorfer. An der 21. Auflage liefen unter 238 Finishern ebenfalls 13 Hattorfer ins Ziel. Sie erreichten dabei acht Podestplätze sowie weitere gute Platzierungen und Zeiten.

Neue Strecke entdeckt

Mit Olivia Rexhausen und Jenny Hagemann nahmen erstmals Läuferinnen vom TVG am Harzgeröder Klippenlauf teil, der seit 40 Jahren veranstaltet wird. Mit den Plätzen fünf und acht in ihren Altersklassen waren sie auf der 5 km-Strecke bei großer Hitze zufrieden, zudem hatte man auch wieder eine neue, interessante Laufstrecke entdeckt.

Der Laufline-Spendenlauf in Göttingen zugunsten der Deutschen Kinder Rheumahilfe und des Elternhauses Göttingen war für vierzehn Läuferinnen und Läufer der Hattorfer Laufgruppe Anlass, einen Trainingsabend nach Göttingen-Nikolausberg zu verlegen. Entspannt und ohne Zeitnahme waren sie dort für einen guten Zweck unterwegs.

Beim Südharzer- Vital-Lauf in Bad Sachsa schließlich waren die zehn Hattorfer Finisher sehr erfolgreich und erreichten in ihren Altersklassen vier Mal Platz ein, drei Mal Platz zwei, sowie die Plätze vier, sechs und acht.

Ergebnisse

Dassel, 5 km, Frauen: 1. Wu20: Dania Minde, 23:36 Minuten, 2. W45: Diane Minde, 24:23, 5. W50: Claudia Heidelberg-Lehmann, 41:44

Männer: 2. Mu20: Andrè Beims, 22:49, 3. M45: Thomas Minde, 22:58, 8. M50: Michael Ederleh, 27:12

13,5 km, Frauen: 8. W45: Simone Fleischmann, 1;33:45 Stunden

Männer: 2. M55: Axel Riechel, 1:18:20, 5. M55: Bernd Riechel, 1:23:50, 9. M60: Thomas Hahn, 1:33:48

22 km, Frauen: 2. W45: Elke Gropengießer, 2:36:45

30 km, Männer: 6. M50: Frank Nolte, 3:09:00, 7. M50: Torsten Heinrich, 3:09:00





Delligsen, 5 km, Frauen: 1. W50: Claudia Heidelberg-Lehmann, 44:13 Minuten, 3. W45: Tanja Möhrs, 45:37

Männer: 1. M55: Axel Riechel, 25:06, 7. M50: Michael Ederleh, 28:29

10 km, Frauen: 1. Wu20: Dania Minde, 47:25, 2. W45: Diane Minde, 47:41, 1. Wu23: Aline Minde, 50:47, 2. W50: Carola Schüßler, 52:41, 6. W45: Elke Gropengießer, 54:59, 8. W45: Simone Fleischmann, 56:36

Herren: 2. M60: Thomas Hahn, 57:54

Halbmarathon: 9. M50: Torsten Heinrich, 1:50:23 Stunden, 10. M50: Frank Nolte, 1:51:49