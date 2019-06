Tuspos E-Jugend wird mit lupenreiner Weste Staffelsieger

Mit einer lupenreinen Weste von 15 Punkten aus fünf Spielen errang die E-Jugend des Tuspo Petershütte unter der Leitung von Heiko Hoffmann den Staffelsieg in der 1. Kreisklasse A.

Im letzten Spiel gegen den JFV Eichsfeld siegten die Seestädter souverän mit 15:0 (7:0). Das Spiel lief von Beginn an in nur eine Richtung. Bereits zur Halbzeit war alles entschieden, Tuspo führte mit 7:0. Auch in der zweiten Halbzeit ließ das torhungrige Team nicht nach und gewann in der Höhe verdient mit 15:0. Als Torschützen konnten sich Samuel Xhafferri (4), Roman Hoff (3), Filip Dziniak (2), Len Thormeier, Marlon Koyro, Loyk Engelhardt, Linus Birnstiel und Jaron Kriebel auszeichnen, hinzu kam ein Eigentor. „Meine Jungs waren heute hochmotiviert, auch das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Insgesamt hat meine Mannschaft eine überragende Saison gespielt“, lobte Coach Heiko Hoffmann.

Die D-Jugend des Tuspo unterlag hingegen dem Tabellenschlusslicht RSV Göttingen 05 II mit 0:1 (0:0). Das goldene Tor für die Kreisstädter fiel in der 48. Minute.